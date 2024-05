Rosario: un docente le arrojó un borrador a un alumno para callarlo, le lastimó la frente y fue suspendido

El docente de Dibujo Técnico cuenta con más de 30 años de experiencia y nunca había manifestado comportamientos similares.

La Escuela de Educación Técnica Nº 472 - Crisol (Ex ENET Nº 11 - Escuela Técnica de Joyería y Relojería), ubicada en la zona sur de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, fue escenario de un violento episodio el pasado viernes, cuando un docente de dibujo no toleró que sus alumnos no hicieran silencio en clase y le arrojó el borrador a uno de ellos. Producto de la agresión, el estudiante sufrió una fuerte contusión en su frente, en tanto que el profesor fue suspendido de todos sus cargos y se le inició un sumario administrativo.

Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial Educativa de Santa Fe, explicó en diálogo con diversos medios locales que el “lamentable” hecho fue protagonizado por un docente que cuenta “con más de 30 años de trayectoria”, el cual nunca antes había manifestado este tipo de comportamiento ante el alumnado.

“El día viernes, en ocasión de estar dando clases, este docente de dibujo técnico estaba intentando ordenar a los alumnos para comenzar su clase, no reaccionó de la mejor manera tratando de callar al estudiante y le arrojó el borrador”, detalló Gallo Ambrosis, en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Al recibir la notificación de lo sucedido, las autoridades locales tomaron cartas en el asunto y dispusieron la suspensión momentánea del docente, de quien no trascendió su identidad. “Es un hecho lamentable que no podemos permitir que suceda dentro de una institución educativa, y por eso cuando la escuela nos notifica de esta situación, nosotros citamos al docente a primera hora de ayer -por este lunes- para informarle que se lo desplazaba y se le iniciaba un sumario administrativo”, explicó la funcionaria.

Al mismo tiempo, Gallo Ambrosis contó que se envió un equipo socioeducativo a la institución educativa “para trabajar con los jóvenes sobre lo acontecido y la convivencia en el aula”, mientras que también se comunicaron con la familia de la víctima para conocer su evolución tras la brutal agresión.

“Tiene entre 14 y 15 años. Él está bien, obviamente fue una contusión porque el borrador es un objeto pesado. Le dio con la punta en la frente”, subrayó Gallo Ambrosis. Y con evidente congoja, agregó: “Por suerte no pasó a mayores, pero es un episodio tristísimo”.

Una imagen que se viralizó en redes sociales muestra el hematoma que sufrió el estudiante en su frente, por el cual fue derivado al hospital Roque Sáenz Peña para que se le efectuara una placa. Afortunadamente, no padece ninguna lesión ósea.

En cuanto a la reacción del docente tras ser notificado de su inmediata suspensión, la funcionaria aseguró que se mostró “arrepentido”, pero al mismo tiempo comprendió el inicio del sumario y el correspondiente desplazamiento de sus funciones en la escuela Crisol y en los otros establecimientos donde se desempeñaba.

“Cuando suceden este tipo de situaciones de vulneración de derechos, nosotros inmediatamente desplazamos al docente de sus cargos y pensamos un nuevo lugar hasta tanto se sustancie todo el sumario para que cumpla funciones. Va a seguir cumpliendo funciones en otros espacios del Ministerio de Educación en los que no tenga contacto con estudiantes”, precisó Gallo Ambrosis en declaraciones radiales.

Consultada por si el profesor en cuestión tenía antecedentes violentos, la funcionaria comentó que en este caso “no hubo pautas de alerta” “Cuando fuimos a la institución y hablamos con docentes, personal administrativo y los propios estudiantes, nadie manifestó que este docente haya tenido este tipo de comportamientos”, concluyó.