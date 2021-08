La emocionante reacción de KISS al ver su mural en Ciudad Juárez que ya fue borrado

Kiss presumió mural de Ciudad Juárez (Foto: Twitter @kiss)

Hace unos días, la banda estadounidense Kiss mostró a través de sus redes sociales un mural realizado por el artista mexicano, Miguel “Mick” Martínez. En el cual se puede observar una impactante pintura de la tan conocida agrupación.

“#KISSisEverywhere! Gracias a Azul Galván por enseñarnos este mural #KISS. Está ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico. #KISSARMYROCKS!”, puede leerse en la publicación.

Ante esto, fans de diversas partes del mundo no tardaron en reaccionar y en destacar la obra del mexicano estaba muy bien hecha y que era impactante. Así, desde “Hola, soy de Buffalo y ese probablemente es el dibujo más colorido en esa ciudad” hasta “impresionante mural, una gran forma de rendir tributo a una de las mejores bandas por siempre”, son solo algunos de los comentarios que no dejaron de llover en la cuenta de la banda.

El sitio donde se encuentra el emblemático mural es, según la usuaria Azul Galván, en la avenida de la Raza casi esquina con Valentín fuentes de la colonia Futuro. Y, tras la rápida viralización del lugar, la internauta se mostró sorprendida por el alcance.

“Yo escogí a Kiss porque siempre ha sido mi banda favorita, y me parecía genial tener una sesión de fotos en el mural. Nunca imaginé que la foto llegara a ellos, fue muy interesante para mí ver mi foto en la página”, externó la joven.

Sin embargo, no todo es felicidad, pues El Diario informó que el famoso mural ya había sido borrado desde hace más de una semana y en su lugar se encontraba un grafitti de otra cosa. Así, dicho medio entrevistó al artista que hizo la obra, quien sorprendió con su opinión al respecto.

“No me siento mal. Es arte urbano es efímero, puede estar hoy, a lo mejor mañana ya no está, está otra cosa. Ya pensaba pintar algo ahí porque ya estaba destruido, pero el dueño de la pared me habló, me dijo que iba a pintar ahí y me invitó a pintar con él, pero yo no pude, yo no pude participar. Pero sé que tengo la pared prestada y ya que pasen unos meses podré pintar algo ahí”, recalcó Miguel ‘Mick’ Martínez.

El muralista detalló que en 2020 decidió comprar su propio material y acudir a la barda que mide 27 metros de ancho y tres de alto, para plasmar algunas de las celebridades más emblemáticas para Estados Unidos. Por lo que no sólo estaba Kiss, sino que Elvis Presley, Muhammad Ali, Michael Jackson, Bruce Lee, Charles Chaplin y Freddy Mercury también podrían apreciarse en la pared.

El mexicano agradeció el reconocimiento que le hizo la banda, pero añadió que no lo había hizo la pintura con esa intención, pues lo único que el deseaba era darle gusto a su papá.

“La idea era darle un cambio diferente a la ciudad, fue una buena sensación, pero es algo que pasa entre nosotros, son espacios que buscamos, y así nos avisamos, la barda es para todos y para tratar de expresar las ideas que traemos. Hay gente que está inconforme con lo que pintaron, pero es su estilo y expresión, somos urbanos y traemos ideas diferentes, no somos artistas profesionales”, sentenció.

