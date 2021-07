“Lleva 30 cirugías”: la cruel broma que Galilea Montijo hizo a Andrea Escalona

Galilea Montijo y Andrea Escalona (Foto: Instagram@galileamontijo/@andy_escalona)

Galilea Montijo realizó una broma en torno al número de cirugías estéticas que se ha realizado esta actriz, de acuerdo con un clip de Las Estrelllas, el comentario tuvo lugar casi al final de un programa de Hoy.

Los presentadores aplaudieron a Andrea Escalona por ser “su madrina” hasta que Raúl Araiza dijo que había salido “muy acá”; posteriormente Luz Blanchet, otra de sus compañeras mencionó: “Oye y hablando de Escalona, fíjense que Sabrina está celebrando 50 años de edad superando las 50 cirugías”.

Al respecto Galilea Montijo se sorprendió y dijo “¿Qué tiene la Escalona?” para cuestionar sobre la relación entre ambas personalidades, después Blanchet hizo un movimiento en el pecho haciendo referencia al busto y dijo que “enseña las dos un poco y así”.

Así fue cómo se expresaron de Andrea Escalona (Foto: captura de lasestrellas.tv/programas/hoy)

Una vez que Galilea comprendió de que se trataba la crítica, hizo un recuento de cirugías de la siguiente manera: “No porque acuérdate, yo voy en 40 y la Escalona debe ir en 30 cirugías”, intentando evidenciar entre risas las supuestas modificaciones que tiene en su cuerpo. Incluso mencionaron el programa Dr. Cándido Pérez.

Por su parte Escalona no ha realizado ningún comentario respecto a la afirmación que realizaron en el programa donde concluyeron que Sabrina se habría hecho una intervención por cada año de su vida.

Tras su participación en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez fue entrevistada a las afueras de Televisa por el periodista Edén Dorantes sobre su sentir en el programa de revista y su relación con el cantante de temas como Hay otra en tu lugar y Cuando ya no me quieras.

Andrea Escalona y Pablo Montero fueron pareja de baile (Foto: Instagram@andy_escalona)

Andrea destapó que se ha generado una muy buena comunicación y cercanía con Pablo Montero, a quien considera su “súper amigo”, aunque dejó abierta una posibilidad de que la amistad tan cercana se convierta eventualmente en amor y ambos inicien una relación.

“Es mi súper cuate, comemos juntos (…) La verdad nos llevamos muy bien, yo tengo amigos entrañables acá, todos somos como familia…el negro, Lambda, Paul…ahora con Pablo, se ha convertido en parte de mi familia, nos vamos a comer, estamos un montón de tiempo juntos, en los ensayos…”, contó la también actriz, cuyo sueño es protagonizar una telenovela en Televisa.

Recientemente la presentadora Galilea Montijo se vio obligada a confesar algunos secretos, todo ocurrió durante una dinámica llamada El Manotazo en la que los dos concursantes debían presionar un botón, quien lo hiciera primero, se salvaba de responder las incómodas preguntas.

Su compañero de juego fue Ariel López Padilla, actor de telenovelas quien se había mantenido dos décadas alejado de la pantalla; él participó en producciones como Corazón Salvaje de 1994, Gata Salvaje en 2002 así como Amigos X Siempre y Carita de Ángel, ambas del 2000.

Así fue el concurso donde Galilea confesó la infidelidad (Foto: YouTube/Hoy)

Cuando la pregunta en turno fue “¿Alguna vez has sido infiel?”, ambos tocaron el botón al mismo tiempo, por lo que tanto Galilea como Ariel tuvieron que responderla, el primero dijo que sí había sido infiel sin mayor pena pues especificó que se trató de una acción en su adolescencia.

Por su parte, Galilea intentó comprenderlo e incluso justificarlo: “Ay sí, es que cuando uno está joven sí suele hacer esas cosas, fíjate”, dijo la presentadora, como ya era su turno de confesar, cerró los ojos y comenzó a cantar. “No me acuerdo, no me acuerdo y si no me acuerdo, no pasó”, haciendo referencia a la canción que Thalía lanzó en 2018 junto con Natti Natasha.

Al final del fragmento de canción, Montijo admitió que alguna vez llegó a ser infiel con alguna de sus parejas: “la neta sí”, mencionó. No obstante en una pregunta posterior que decía “¿Alguna vez has pensado en engañar a tu pareja actual?”, aclaró que nunca se le cruzaría por la mente, así que dio a entender que no se trataba de Fernando Reina, su actual esposo.

SEGUIR LEYENDO: