El tierno gesto de Rafa Sarmiento con su hijo Iñaki

El periodista Fernando Sarmiento se mostró muy orgulloso de su hijo pequeño, Iñaki, quien sigue presentando avances en su terapia para combatir su trastorno específico del lenguaje. En sus redes sociales, Sarmiento dijo que le agradecía su enorme esfuerzo para reanudar las terapias luego de estar más de tres meses en cuarentena por la epidemia de COVID-19.

Madrid, la capital de España en donde viven Rafa y Jimena “La Choco” Pérez, su esposa, se encuentra en el proceso de salir del aislamiento por el coronavirus, ya que debido a un rebrote de la enfermedad, las autoridades decidieron mantener la cuarentena unas semanas más con el fin de reducir el número de contagios.

Sumado a esto, la madre de Iñaki y compañera de Rafael, la conductora Jimena Pérez, mejor conocida como “La Choco”, dijo que para ella su hijo es un campeón, algo que comentó en la foto que subió Rafa en donde aparece el pequeño. Así dice el comentario que le dedicó a su pareja:

Estoy convencido que no has traído más que amor, unión y alegría a esta familia. Espero poder enseñarte al menor la mitad de lo que yo he aprendido de ti. Mi gran maestro, el que disfruta las pequeñas cosas, el que encuentra el gozo en lo mínimo. El grande. El que siempre está de buenas, el que resiste y trabaja sin cesar. Pedalea en la vida Iñaki. Pedalea sin parar mi niño. No hay palabras para expresar el amor que te tengo. Cumpleaños total mi niño