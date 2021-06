Este conductor de “Venga la Alegría” podría irse a Televisa

Brandon Peniche podría regresar a las filas de Televisa para reactivar su carrera como actor (Foto: Instagram/@vengalaalegriatv)

Brandon Peniche después de dejar Televisa en 2019 tras trabajar en esa empresa por cerca de una década y comenzar una nueva etapa en su carrera como presentador en TV Azteca, supuestamente ha decidido regresar a la televisora de San Ángel como actor, según Maxine Woodside.

Hace unas semanas Flor Rubio dio a conocer que su compañero de Venga la Alegría Brandon Peniche, habría estado participando en diferentes castings para poder regresar a la carrera que dejó en Televisa, pero no especificó con qué empresa había estado tentando suerte.

Hoy la periodista Maxine Woodside aseguró en Fórmula Espectacular que el conductor sí dejará la televisora del Ajusco y regresará a la empresa en donde había declarado que “no me sentía valorado”.

Brandon ha sido conductor de TV Azteca por casi 3 años, antes estuvo en Televisa por una década como actor (Foto: Instagram/@penichebrandon)

“Nos habían dicho que no, que no se iba porque en Venga la Alegría tenía un contrato por varios años, pues no. Sí se va a Televisa a hacer telenovela”, dijo la presentadora.

Varias cuentas dedicadas a difundir rumores sobre el mundo del espectáculo aseguran que Peniche podría estaría participando en Volverte a Ver, una telenovela que supuestamente estaría produciendo Televisa y que saldría en emisión a partir del próximo octubre.

Otros internautas aseguran que más bien se integrará al elenco de la nueva versión de Los ricos también lloran, producción de Televisa en compañía de Univision. Aunque se saben pocos detalles de este remake, la televisora estadounidense lanzó un listado de sus próximos proyectos, entre los que se encontraba esta telenovela. Se espera que ambas sean parte del horario estelar de Televisa o Univision.

Peniche podrían ser parte del elenco que hará el remake de "Los ricos también lloran" (Foto: FilmAffinity)

A inicios de este mes, Peniche se sinceró en sus redes sociales sobre su carrera en Televisa y detalló que decidió finalizar su relación con esta televisora hace casi dos años debido a que sentía que su talento no estaba siendo reconocido de la forma en que pensaba debía serlo. “Me fui porque me sentía estancado, me sentía no valorado y no me arrepiento”, dijo a través de sus stories en Instagram.

Según palabras del conductor, cuando actuó en Un camino hacia el destino no le dieron lo que le fue prometido y eso lo hizo sentir muy mal, pues acababa de realizar A que no me dejas, una producción que había cumplido todas las expectativas y por la cual pensó que el trato sería igual.

Sin embargo, dejó claro que todo había llegado a su fin en buenos términos y que no desechaba la idea de regresar a la televisora de la familia Azcárraga. “Yo siempre he dicho que gran parte de lo que tengo es gracias a ellos, quedé muy bien con Televisa y tampoco lo descarto, el día de mañana igual y podría regresar sin ningún problema”, expresó el actor.

Hasta el momento, Brandon no ha confirmado su salida de TV Azteca (Foto: Instagram/@penichebrandon)

El hijo de Arturo Peniche por el momento no ha hecho ningún comentario acerca de su posible salida de TV Azteca y sigue asistiendo como conductor a Venga la Alegría.

Dentro del matutino de la televisora del Ajusco se han visto varios cambios, como lo son la reincorporación de Kristal Silva como presentadora después de su salida de Survivor México y el regreso de Vanessa Claudio, aunque sólo como invitada.

También se anunció que volverá el bien recibido concurso de cocina del programa El Gran Chef. Será incorporado a partir de este jueves y Mariano Sandoval, el creador de esta sección, conducirá la producción.

