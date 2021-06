Un video de Aislinn Derbez mostró a Chicharito en el festejo de su hijo Noah

Chicharito Hernández jugando con su hijo (Video: Instagram/ @aislinnderbez)

A través de su cuenta oficial de Instagram, Aislinn Derbez compartió una historia temporal donde se veía al futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández jugando con su hijo Noah para celebrar su segundo cumpleaños.

En la grabación se puede apreciar tanto a Noah como a Kailani, hija de Aislinn, disfrutando de un inflable en un jardín, la actriz acompañó el video con una canción de “Feliz cumpleaños”, posteriormente en otras historias de Instagram compartió una fotografía junto a la modelo Sarah Kohan, madre de Noah, quien estaba disfrazado de Pedro Picapiedra.

La celebración compartida por Aislinn corresponde al cumpleaños número dos del hijo del Chicharito, en las historias dejó ver que en la fiesta sólo estaban los hijos del futbolista en compañía de la nieta de Eugenio Derbez, el festejo se desarrolló al aire libre, se trató de una reunión privada.

Sarah Kohan y Aislinn Derbez (Foto: Instagram/ @aislinnderbez)

Además de jugar con su padre, el pequeño Noah protagonizó algunos videos más a lado de Kailani, en uno de ellos los bebés se dan la mano en una grabación en blanco y negro mientras que en otro el hijo de Chicharito empuja a la bebé de Aislinn en un carrito.

Unas horas antes Aislinn se dijo gustosa de llevar a su hija a esa fiesta infantil pues no había podido bañarse por cuidar a Kailani, expresó que en esos festejos los infantes juegan solos sin necesidad de que alguien más les fije actividades:

“Ahora toca llevarla a fiesta infantil, la neta si me gustan las fiestas infantiles porque te sientas, los ves jugar, comes pizza, pastel y juegan solos, no hay que entretenerlos”, explicó en su historia.

Aislinn Derbez se dijo feliz de que su hija fuera invitada a la celebración (Foto: aislinnderbez / Instagram)

Además del festejo que se pudo ver en Instagram, la mamá de Noah le dedicó a su hijo un tierno mensaje en otra publicación, el cuál acompañó con un video del bebé recién nacido:

“Hace 2 años pasó lo más lindo. Baby Noah nació y me convertí en mamá. ¡Feliz cumpleaños al mejor chico que conozco! No hay palabras que describan el amor que te tengo. Ustedes son dos, pero ya me han enseñado mucho sobre la vida y siempre estaré agradecido por elegirme como su mamá. Te amo baby Noah por siempre y para siempre”, escribió la australiana.

A principios de 2021, en medio de varios rumores sobre una ruptura con el futbolista mexicano, Javier “Chicharito” Hernández, la modelo Sarah Kohan fue captada en un centro comercial en Estados Unidos, donde reaccionó de manera furiosa a los cuestionamientos de la prensa y se negó a hablar de su vida personal.

La mamá de Noah pidió a la prensa que no preguntaran sobre su vida personal (Foto: Instagram de Javier "Chicharito" Hernández)

Las versiones sobre un distanciamiento comenzaron justo después de que tuvieron a su segunda hija, Nala, y de que los rumores sobre una infidelidad por parte de ella se hicieron más presentes entre la opinión pública.

Al revisar sus redes sociales se puede constatar que desde hace varias semanas no comparten momentos juntos e incluso se divierten con sus hijos o los celebran de manera separada, lo que no ocurría antes del escándalo.

“¿Me pueden dejar tranquila? Gracias”, respondió Kohan al encontrarse con un reportero de Suelta la Sopa en un centro comercial en Los Ángeles. Ante la insistencia del programa de espectáculos de Telemundo, la joven de 26 años reaccionó de manera furiosa para defender su intimidad:

El Chicharito y Sarah sorprendieron con la noticia de que serían papás en 2019 (Foto: captura de pantalla)

“Por favor, ¿se pueden marchar?”, dijo nuevamente ante las preguntas sobre el distanciamiento con el jugador de la MSL. “Mi vida privada es privada. No es asunto de ustedes”, concluyó ya exaltada por los cuestionamientos.

Los problemas entre la pareja comenzaron en octubre del año pasado, cuando se especuló que Noah no era hijo del “Chicharito”, sino producto de una infidelidad de Sarah con el motivador del jugador, Diego Dreyfus.

SEGUIR LEYENDO: