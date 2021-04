La desalmada: quién será la amante de Raúl Araiza en esta telenovela

Ella es Claudia Arce (Foto: captura de pantalla de Instagram/@claudiaarcelemaitre)

De acuerdo con un clip publicado en el portal oficial de Las Estrellas, Pepillo Origel le informó por accidente a Raúl Araiza quién sería su pareja en la producción de Televisa titulada La Desalmada.

Se trata de la modelo Claudia Arce Lemaitre, quien fue Miss Bolivia Universo en el 2009 y un año después participó en la competencia de Miss Universo, en la que obtuvo el lugar 59, actualmente le da vida al personaje de Salma en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, pero también participó en Médicos, línea de vida.

Pepillo Origel contó en el programa Con permiso que se transmite por Unicable que le mandó un mensaje a Raúl Araiza con la fotografía de la modelo y le escribió “mira, es tu amante”, según el presentador, el actor no supo que contestarle porque no sabía que Claudia sería su compañera de elenco.

Esta telenovela está basada en el éxito colombiano, La Dama de Troya, que fue hecha por RCN Televisión en 2008. La gran incógnita que giró respecto a la adaptación mexicana no tuvo tanto qué ver con el equipo de producción a cargo, tampoco por el argumento que podría tener, sino por el elenco con el que contaría.

José Ron durante el rodaje de La Desalmada (Foto: cortesía Televisa)

De acuerdo con el boletín publicado por Televisa el 11 de marzo, las grabaciones de esta producción comenzaron el 16 de ese mismo mes.

Esta historia de amor y venganza estará protagonizada por Livia Brito y José Ron, la producción está a cargo de José Alberto Castro y su estreno se llevará a cabo en el segundo semestre del año, en el horario estelar.

La trama de la telenovela gira en torno a Fernanda Linares, quien busca cobrar venganza por el asesinato de su esposo durante la noche de bodas, en este incidente ella también fue violada. En la obra que inspiró esta historia la mujer no reconoce a su verdugo más que por un collar en forma de caballo que portaba la noche del crimen.

Por otro lado José Ron interpretará a Rafael Toscano, un joven quien recientemente terminó sus estudios universitarios y conecta de manera romántica con la mujer a quien Livia Brito le dará vida. En la versión de RCN este hecho desencadena una serie de eventos trágicos en los que el amor entre estos dos se interpone con el camino de venganza de la mujer.

Livia Brito regresa a Televisa tras su escándalo con un fotógrafo (Foto: Instagram / @liviabritopes)

Esta producción significa también el regreso de Livia Brito a las telenovelas después del tiempo que tuvo que apartarse debido al altercado que tuvo con el fotógrafo Ernesto Zepeda, a quien supuestamente agredió junto a su novio mientras disfrutaban su estancia en la Riviera Maya.

El escándalo -en el que se asegura que la actriz robó la cámara del profesional y se expresó de forma despectiva de los mexicanos- afectó a Brito, quien perdió el trabajo en dos telenovelas: la de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, y la de Carmen Armendáriz, Te acuerdas de mí, donde finalmente fue reemplazada por Fátima Molina.

Ante el cuestionamiento sobre elegir a Brito, el productor José Alberto Castro aseguró que no le gusta basarse en los escándalos de la vida privada de los actores o actrices sino en quién aporta a lo que busca el guion.

“Hicimos diferentes castings, diferentes pruebas, y lo que nos gustó de ella es parte de su carácter, parte de su físico, y tomamos la decisión de trabajar con ella. La realidad es que no conozco, no estoy al tanto de eso, trabajo con un actor y la parte de sus vidas personales no me compete, siempre me trato de alejar de toda la parte de chismes, no es a lo que me dedico sino que me dedico a la parte de producción”, expresó ante los medios de comunicación en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Eden Dorantes.

