Qué pasó con Pulgarcito: de estrella infantil del cine mexicano a preso por violación

Cesáreo Quezadas Cubillas habría cumplido 19 años de prisión el próximo 30 de abril de 2021 (Foto: captura de pantalla/YouTube@Historias del Cine Mexicano)

Tras cumplir 19 años en prisión, quien fuera un exitoso actor infantil en las décadas de los cincuenta y sesenta en el cine nacional, Cesáreo Quezadas Cubillas, conocido por el sobrenombre que le dio la fama, “Pulgarcito”, ha sido puesto en libertad.

Acusado de abusar sexualmente de sus hijos, el ex actor de hoy 71 años de edad estuvo recluido en el centro de Reinserción Social del estado de Yucatán desde el año 2002, y fue liberado la tarde este domingo 14 de marzo, cuando salió del penal acompañado por el director del centro, el profesor Francisco Javier Brito Herrera.

Conocido por su carrera infantil en la llamada época de oro del cine mexicano, cuando participó en más de 17 cintas incluidas Pulgarcito, de 1958, película dirigida por René Cardona que le confirió gran fama y gracias a la cual obtuvo el mote con el que se le conocería en su carrera artística, Santa Claus, de 1959; Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, y Aventuras de Pulgarcito y Joselito - con su colega, el actor español- el hombre fue acusado a principios de la década de los 2000 por violación de menores en agravio de sus propios hijos.

Cesáreo Quezadas ha insistido a través de los años que fue encarcelado injustamente (Foto: captura de pantalla/YouTube@Historias del Cine Mexicano)

Su condena fue impuesta en el Juzgado Primero de Defensa Social en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra derivada de la denuncia de sus ex parejas, quienes lo señalaban por delitos de índole sexual contra cinco de sus seis hijos procreados en dos matrimonios.

Inicialmente se había determinado que su pena sería de 20 años, pero tras una apelación, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia aumentaron su pena a 23 años y medio; sin embargo y por fortuna para él, Joselito impuso un amparo y le fue reducida la pena: debido a su edad, obtuvo liberación anticipada, la cual ocurrió aproximadamente a las 13:30 horas de este domingo.

Al llegar a la mayoría de edad, a principios de la década de los 70, Joselito dejó de destacar en el cine, y sus famosas participaciones en películas donde alternó siendo un niño con figuras como Chabelo, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, Manuel El loco Valdés, Clavillazo y Capulina, se quedaron sólo en el recuerdo pues su carrera actoral se fue diluyendo.

La película en la que participó al lado de Manuel "Loco" Valdés y el enano "Santanón", Caperucita cobró gran fama y fue lanzada también en inglés (Foto: Archivo)

Alejado de los foros, Cesáreo llevó una vida normal, y con su primera esposa, de nombre Beatriz, tuvo cuatro hijos: César, Marisol, Mariana y Beatriz; posteriormente se casó con una mujer de nombre Claudia Burgos, con quien procreó dos hijos más: Gridley y Guillermo. Pero fue en 2002 cuando Burgos presuntamente encontró una grabación en video donde aparecía Pulgarcito abusando de sus hija Mariana, por lo que el 30 de abril de 2020, un juez de la ciudad de Mérida lo condenó a 20 años de prisión. Trascendió que supuestamente la señora Burgos halló más videos en los que aparecía Cesáreo violando a sus hijos después de sedarlos.

Ha destacado que durante todos sus años de reclusión, Quezadas insistió en su inocencia, y aseguró que fue víctima de una venganza de sus exparejas, quien se habrían aliado para demandarlo. Comentó que su condena fue injusta, y aseguró que no cometió los actos que le fueron atribuidos, sino que a su consideración, su condena fue basada en pruebas inexistentes y amañadas.

A los 16 años participó en su segunda película al lado de quien fue considerado su homólogo español, Joselito (Foto: Archivo)

En todo momento Cesáreo ha declarado que todo es una “venganza” de su ex esposa, y en entrevistas indicó que todos sus hijos acuden a visitarlo de manera regular: “Fui acusado de 11 cargos, de los que el juez desechó 10, permaneciendo el de abuso sexual; el juez como pasó con el fusilado, me quitó 10 balazos, pero me dejó uno”, dijo en una entrevista para Notimex.

En su paso por la prisión, donde es conocido como “Pulgar”, Quezadas fue manager y jugador del equipo de softbol, desempeñándose como pitcher y segunda base del equipo del penal, además de ser el encargado del Club de Ajedrez. “Aquí mismo en el penal saludé y recibí el apoyo de Carmen Salinas que vino a ver y a apoyar a otra persona que estaba interna. La mayoría de los internos me conocen y me llaman “Pulgar”, contó hace unos años.

