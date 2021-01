Ricardo Casares se contagió de COVID-19 hace más de cinco meses y aún tiene secuelas: “Se me va el aire”

Ricardo Casares tuvo que conectarse a un tanque de oxígeno durante su batalla contra el COVID-19 (IG: ricardocasares)

Aunque han pasado más de cinco meses desde que se contagió de COVID-19, Ricardo Casares aún sufre de las secuelas del virus.

Durante su participación en el reencuentro por los 25 años de Ventaneando, el presentador tuvo oportunidad no solo de compartir lo mucho que aprendió al formar parte de ese programa, sino también de hablar sobre su salud.

Cuando le preguntaron sobre su contagio de COVID, Casares comentó:

“Salí del COVID, tengo secuelas, pasé siete semanas con oxígeno”.

Daniel Bisogno hizo referencia al hecho de que Casares es bastante joven y aún así sufrió por el contagio.

Ricardo Casares participó en el reencuentro de "Ventaneando" (TW: @ventaneandouno)

“Estoy chavo y dejé de fumar hace tres años, no tengo diabetes”, añadió Casares sobre sus condiciones.

El ahora integrante de Venga la alegría aprovechó para hacer un llamado a la gente para que sigan cuidándose del virus.

“La sensación de no poder respirar no se las recomiendo. Jalas (aire) y no entra”, señaló el presentador.

Si bien Casares ha tenido un gran avance en su recuperación, reconoció que ciertas actividades aún le generan problemas.

“No puedo hacer ejercicio porque se me va el aire”, señaló.

El hablar mucho también le causa dificultades para respirar.

Alarma por su salud

Fue a principios de agosto del año pasado, días después de que se supiera de su contagio, Ricardo Casares alarmó al compartir en redes sociales una imagen donde aparecía conectado a un tanque de oxígeno.

“Ponerte el tapabocas es más fácil que ponerte el oxígeno. Guardar tu distancia es más fácil que estar pegado al tanque. Creo en salir a recuperar nuestro país con trabajo pero, de verdad, no dejemos las medidas. Hoy sé lo duro que es esta enfermedad y asusta mucho tenerla. Cuídate”, comentó para acompañar su publicación.

Un par de semanas después volvió a publicar una imagen con un tanque de oxígeno y dio más detalles sobre su estado.

Hizo un llamado a la gente para que tome medidas de seguridad

“Nos pegó fuerte el coronavirus. A mí más”, comentó en Instagram sobre su estado y el de Sol Madrigal, su novia.

“Escribo esto para decirte que esto es de verdad, que si existe y que a cualquiera le puede dar muy fuerte. Quiero decirte que es más fácil ponerte el tapabocas que ponerte el oxígeno, que es más fácil mantener una sana distancia que estar pegado al tanque”, añadió.

“Hoy cumplo 21 días con el virus y sé que me faltan varios más, pero gracias a Sol, mi médico, familia, vecinos, compañeros y amigos la neumonía empezó a ceder . No quiero atención por este posteo pero si quiero decirte que un par de noches me moría de miedo, que la vi cerca y por eso te seguiré repitiendo:cuídate todo el tiempo. No hay necesidad de tomar riesgos”, explicó en el mensaje que finalizó agradeciendo las muestras de cariño recibidas.

“Una y mil veces más, gracias. El coronavirus me dejó por momentos los pulmones vacíos, pero todos sus mensajes me llenaron el corazón”.

A finales de agosto, Casares se enlazó con sus compañeros de Venga la alegría para hablar de su recuperación. Detalló que como aún tenía neumonía debía ser cuidadoso con los antiinflamatorios.

Incluso reveló que debió ponerse un medicamento para poder hablar, porque el coronavirus causó estragos en otras zonas de su cuerpo. “Me afectó las cuerdas. Es una enfermedad multisistémica. Hay que seguir con el oxígeno”.

