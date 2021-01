La foto de Eduardo Capetillo en mallas deportivas que acaparó miradas en Twitter

Eduardo Capetillo llamó la atención por lo bien que luce a los 50 años (IG: capetillo_eduardo)

Una imagen del actor y cantante Eduardo Capetillo, portando mallas deportivas (también conocidas como leggins), acaparó la atención de algunos usuarios en Twitter por lo bien que luce a los 50 años.

La intención de Capetillo no era la de lucir su figura, pero las ajustadas prendas que eligió atrajeron las miradas de tuiteros.

Fue el usuario @SamSCid quien compartió hace unos días una captura de pantalla de un antiguo video del actor, en donde se le veía con ajustada ropa deportiva negra, mientras se ejercitaba en el campo.

“Eduardo Capetillo en mallas deportivas, that’s the tweet”, escribió para acompañar su publicación, que recibió casi 400 “me gusta” y varios comentarios que coincidieron con él al destacar el buen aspecto de quien fuera integrante del grupo Timbiriche en los años 80.

El tuit que llamó la atención

¿De dónde salió la imagen?

Quizás lo que menos deseaba Capetillo con su video del 19 de julio de 2020 era destacar su aspecto físico.

En realidad, su publicación de Instagram de aquel día fue para compartir con sus seguidores información acerca del “earthing” o “grounding”, una actividad que consiste en hacer contacto directo con la Tierra, lo cual -según quienes lo practican- trae beneficios a la salud.

“Quiere decir estar conectado con la Madre Tierra, con la energía que emana de estos árboles, de este cielo, de este aire, en este momento estoy rodeado de vida”, explicó el actor al inicio del clip de más de seis minutos, en el que combinó imágenes de él haciendo Earthing con testimonios de otras personas.

“Va a ser como si pusiera a cargar una batería en una fuente de energía potente”, aseguró el esposo de Biby Gaytán.

Eduardo Capetillo quiso compartir su experiencia haciendo "earthing"

Capetillo aclaró que no hace yoga, pues ha recibido comentarios al respecto.

“Yo no hago yoga, no tengo ni idea de qué es el yoga, sería contradictorio, si pongo un tapete ya estoy poniendo algo que está entre la Madre Tierra y mi cuerpo”, señaló.

El actor destacó lo bien que se siente el “correr descalzo en este hermoso lugar y no tener la más mínima molestia en ninguna parte del cuerpo”.

Hacia el final del clip se mostró haciendo algunos estiramientos sobre el pasto y fue de aquellas imágenes de donde se tomó la captura que llamó la atención recientemente en Twitter.

El drama en su vida

Aunque Capetillo y Biby Gaytán tienen uno de los matrimonios más sólidos del mundo del entretenimiento en México, ya ambos han hablado en algunas ocasiones que su vida familiar no es perfecta.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán (Foto: Instagram)

Los dos compartieron en Instagram, hace algunas semanas, un video en donde se podía ver a un Capetillo sumamente conmovido al compartir escenario con su hijo mayor, también llamado Eduardo.

El ex Timbiriche destapó un pasado de excesos al compartir una anécdota sobre la primera vez que su hijo, entonces un niño, y él pisaron el mismo escenario.

“Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar… y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida. Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma”, señaló, mientras en el público la cámara captó a Biby llorando.

Las imágenes, por supuesto, causaron gran revuelo, pues la famosa pareja nunca había mostrado tanto de su intimidad y, sobre todo, de un aspecto doloroso.

Se casaron en 1994 (Foto: Captura de pantalla)

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Capetillo ahondó sobre aquella difícil época de la que pudo salir gracias a su “buena voluntad” y a haber tomado la decisión correcta en el momento adecuado.

Reconoció además que su matrimonio con Biby está lejos de ser perfecto. “Hemos pasado por cosas difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido pérdidas, hemos pasado por momentos de felicidad, de amor, de todo y cosas buenas y cosas malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes”.

