Revelaron detalles del romance entre Harry Styles y Olivia Wilde

Harry Styles y Olivia Wilde (The Grosby Group)

La actriz Olivia Wilde, de 36 años, y el cantante Harry Styles, de 26, se enamoraron en pleno rodaje. Su historia comenzó como una amistad detrás de cámara que terminó en un explosivo romance. La primera y sorprendente pareja del año de Hollywood está trabajando junta en “Don’t Worry Darling”, la segunda película de Wilde como directora que también protagoniza junto al ex One Direction.

La revista People informó que su relación se volvió romántica en el set de filmación. “Lo que comenzó como una amistad cercana, rápidamente se volvió algo romántico”, dijo una fuente a la citada publicación. “Todos lo vieron venir. Durante los descansos, él no podía mantenerse alejado y visitaba su remolque”.

Styles fue fotografiado por los paparazzi visitando el camerino de su compañera de elenco y directora durante la filmación, parado justo afuera de la puerta con una máscara mientras Wilde se asomaba para charlar con su estrella.

Harry Styles y Olivia Wilde en el set de "Don't Worry Darling" (The Grosby Group)

El filme, ambientado en la década de 1950, está protagonizado por Florence Pugh como un ama de casa que descubre una verdad inquietante mientras vive en una comunidad aislada en California. Styles, quien interpreta al esposo del personaje de Pugh, reemplazó al actor original Shia LaBeouf poco antes de que comenzara la filmación.

Wilde le dijo a Vogue que decidió elegir a Styles después de verlo en “Dunkirk” e “hizo un pequeño baile de la victoria” cuando este se unió oficialmente a la película, que también está protagonizada por Chris Pine y Dakota Johnson.

Pine también habló de su alegría por la incorporación del cantante británico al proyecto. “Harry Styles es un placer absoluto. Es una de las personas más profesionales que he conocido. No podría ser más amable”, afirmó el actor en declaraciones a ET.

Wilde y Styles confirmaron su inesperado romance al aparecer en público tomados de la mano en la boda del agente del cantante, que tuvo lugar este fin de semana en el Rancho San Ysidro en Montecito, California.

El sitio Page Six confirmando el romance de Harry Styles y Olivia Wilde

“Eran cariñosos entre ellos, se tomaban de la mano y se veían muy felices. Están saliendo desde hace algunas semanas”, dijo una fuente con conocimiento del tema a la revista People.

En las fotos, obtenidas por el sitio Page Six, se ve a Wilde con un vestido floral largo mientras toma de la mano a Styles, quien lleva un traje completamente negro combinado con una camisa blanca abotonada. Ambos actores también llevan máscaras faciales.

Esta semana fueron vistos también en la casa del cantante en Los Ángeles.

El romance toma estado público semanas después de que que Wilde y su pareja de larga data, el actor Jason Sudeikis, anunciaran que se habían separado. Son padres de dos hijos: Otis, de 6 años, y Daisy, de 4. La ex pareja comenzó a salir en 2011 y Sudeikis le propuso matrimonio en 2012, pero nunca se casaron.

Wilde estuvo casada con el director Tao Ruspoli desde 2003 hasta el 2011.

Olivia Wilde y Jason Sudeikis en los premios Oscar 2018 (AFP)

Olivia “no permitiría que una relación romántica se interpusiera en su trabajo, así que todo lo que están haciendo se está haciendo con cuidado”, dijo una fuente a ET.

El romance puede ser una sorpresa para algunos, considerando la noticia de la separación de Wilde de Sudeikis, que terminó oficialmente en noviembre. Sin embargo, los actores “se separaron hace casi un año”, según la fuente del citado medio. “Olivia y Jason hablan todo el tiempo y todavía están cerca por los niños. Es muy poco probable que esta noticia lo haya tomado por sorpresa”.

Es la primera relación que la actriz ha hecho pública desde que ella y Sudeikis terminaron su compromiso. Aunque ya no están juntos, los ex parecen tener la mejor ruptura en Hollywood, a menudo son fotografiados abrazándose y sonriendo durante paseos con sus hijos.

En tanto, el cantante de “Watermelon Sugar” salió anteriormente con la modelo de Victoria’s Secret, Camille Rowe, de 30 años, la modelo portuguesa Sara Sampaio, de 28, y la chef y bloguera, Tess Ward, de 27. También fue pareja de la cantante Taylor Swift, de 31 años, la modelo Kendall Jenner, de 25, y la fallecida presentadora de televisión Caroline Flack en 2011, cuando él tenía 17 años y ella 32.

