El detalle en el rostro de Belinda que sorprendió a sus seguidores: “Creí que era una modelo”

Un detalle en el rostro de Belinda llamó la atención de sus seguidores (IG: belindapop)

No faltaron los mensajes de “hermosa” y “bella”, pero en una reciente imagen que Belinda compartió en su cuenta de Instagram también hubo expresiones de sorpresa por cierto detalle en su rostro.

Y es que la intérprete de En el amor hay que perdonar se dejó ver con peinado y maquillaje listo, solo que sus labios parecieron más voluminosos de lo habitual.

Quizás se trató de un efecto logrado con delineador, pero lo cierto es que entre los más de dos mil mensajes que la novia de Christian Nodal recibió destacaron algunos en donde se hacía énfasis en lo distinta que lucía la estrella.

Los labios de Belinda se veían con más volumen

“Ya ni te pareces”, le escribió un seguidor, a lo que otro fan de Beli respondió: “Eso mismo iba a decir, creí que era una modelo”.

Pese a esos comentarios, la realidad es que la mayoría de mensajes que recibió la publicación de Belinda fue para resaltar su belleza.

En los últimos meses la cantante ha llamado la atención en sus redes sociales no solo gracias a sus publicaciones en solitario, sino a aquellos posts en donde comparte momentos cariñosos junto a Nodal.

Algunos comentarios sobre su aspecto

También el cantante se ha encargado de demostrar lo sólido que sigue su romance, que algunos tachaban en un principio de “truco publicitario” para elevar el rating de La Voz Azteca, el programa donde surgió el amor.

Apenas hace unos días, Nodal publicó en su cuenta de Twitter un par de fotografías junto a Belinda y escribió: “El amor de mi vida, mi lugar seguro”.

La publicación de Christian se llenó de comentarios en los cuales sus seguidores celebraron el amor de la pareja conocida como “Nodeli”.

En una de las imágenes que el intérprete compartió se le podía ver abrazado junto a Beli y poniendo su lengua en la punta de la nariz de su novia, lo que la hizo reír.

Christian Nodal y Belinda cumplieron cuatro meses de novios (Twitter: @Nodal)

Christian Nodal se mostró, otra vez, sumamente enamorado de Belinda

La otra foto los mostraba también abrazados, con Nodal cerrando los ojos, al igual que su novia, quien lucía sonriente.

En una reciente entrevista que dieron a People en Español, que los llamó “la pareja del año”, Nodal y Belinda dejaron claro que su amor sigue tan fuerte como el primer día o incluso más.

La cantante reconoció que por primera vez en su vida está entregando el corazón. “Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido (acceso a él). Por primera vez en mi vida lo estoy entregando”, confesó la estrella, quien en prácticamente dos décadas de carrera jamás se había mostrado tan abierta para hablar de alguno de sus novios.

En la entrevista, Nodal habló de lo tenso que se ponía al interactuar con su compañera en el programa. “A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, contó a People en Español.

En el caso de Belinda, su romance con Christian “era algo que tenía que pasar” y reconoció que desde el inicio del programa “Había mucho amor.Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos”.

