“¿Quién es la máscara?”: Arath de la Torre y el Escorpión Dorado, los eliminados detrás de Xolo y Cerbero

Yuri, Juanpa Zurita, Consuelo Duval y Carlos Rivera forman el panel de investigadores de "¿Quién es la máscara?" (IG: quieneslamascara)

Esta noche de domingo se transmitió la quinta entrega del “¿Quién es la Mascara?”, programa de televisión producido por Televisa y Edemol Shine Group, adaptación mexicana de un espectáculo originalmente surcoreano.

Los jurados y detectives de la segunda temporada, encargados de descubrir los rostros detrás de las máscaras, son las célebres figuras de la farándula mexicana: Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y Juanpa Zurita. En esta ocasión la invitada especial fue Itatí Cantoral, famosa por interpretar a Soraya Montenegro en la telenovela María, la del Barrio.

En los capítulos anteriores de este reality show las celebridades eliminadas fueron: Alfonso de Nigris (Monstruo), María Seoane (Ratón), Marjorie de Sousa (Banana), Dulce (Medusa), Nath Campos (Lele), Braulio Luna (Tortuga), Rommel Pacheco (Duende) y Christian Chávez (Pantera).

En esta ocasión hubo dos concursos para mantenerse compitiendo en el programa. En cada una participaron tres contendientes, uno fue salvado por los jueces, otro por el público y el tercero fue eliminado y obligado a quitarse la máscara, revelando su misteriosa identidad.

Mario Bautista, Vadhir Derbez y Paty Manterola en ¿Quién es la máscara? (IG: quieneslamascara)

En el primer concurso las enigmáticas creaturas que participaron fueron Xolo, Oso Polar y Unicornio. Unicornio, quien presentó el tema Rolling in the Deep de Adele fue salvado por el panel de afamados investigadores. Xolo y Oso Polar se enfrentaron en duelo del que sólo uno de los dos, el elegido por el público de Televisa San Ángel, podía salir victorioso.

El 66% del público se decidió por Oso Polar. Xolo fue descalificado y reveló su verdadera identidad.

Los jueces en calidad de detectives apostaron por las siguientes personalidades:

Juanpa: Faisy

Yuri: José Ron

Consuelo Duval: Pedro Fernández

Itatí Cantoral: Pedro Fernández

Carlos Rivera: Mané de la Parra

Ninguno de ellos acertó. Pues se trataba de nada más y nada menos que la estrella de la actuación de comedia Arath de la Torre, célebre por sus apariciones en Los Simuladores, Una Familia con Suerte, El Privilegio de Mandar, Simón Dice, Caer en la Tentación, entre otras. Antes de despedirse y ya sin la máscara, el actor, interpretó la muy famosa canción de los 80′s Welcome to the Jungle de Guns And Rosses.

En el segundo concurso las criaturas misteriosas que participaron fueron Disco Ball, Cervero y Jalapeño. Disco Ball presentó la canción Blinding Lights de The Weekend y cautivó la atención de los investigadores que lo salvaron de la descalificación. Jalapeño y Cervero debieron apelar a los votos del público para pasar a la siguiente ronda. El público votó por segunda ocasión y decidieron, por un 61% de votos que Cerbero fuera descalificado.

(Foto: Instagram/goldenescorpion)

Cerbero dio las siguientes pistas sobre su identidad: “es como el aire, está en todas partes, es un mal necesario, traza metas y lucha por ellas y se rodea de caras conocidas”. Los detectives tenían las siguientes hipótesis:

Consuelo Duval: Ariel Miramontes

Juanpa: Chumel Torres

Yuri: André Marín

Itatí Cantoral: David Zepeda

Carlos Rivera: Toño de Valdez

De nueva cuenta ninguno de ellos acertó. Finalmente, la máscara fue retirada y la verdadera identidad salió a la luz… Se trató de El Escorpión Dorado, cuyo nombre real es Alex Montiel, un famoso actor de doblaje, comediante y youtubero. Sus canales de YouTube, tienen más de 12 millones de seguidores. Antes de retirarse cantó Fox (What Does the Fox Says) de Ylvis

Los fans y espectadores de “¿Quién es la máscara?” Seguramente esperarán impacientes a la siguiente emisión, pues será en la primera en que se reúnan todas las creaturas misteriosas en la misma noche y habrá un nuevo invitado especial cuya identidad tampoco se ha dado a conocer.

