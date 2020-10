Angélica Rivera, ¿lista para ser abuela?: Sofía Castro ya está pensando en una posible boda

La modelo Sofía Castro dio a conocer que ya se encuentra pensando en el matrimonio con su novio, Pablo Bernot, esto fue en un preguntas y respuestas que transmitió a través de su canal de YouTube.

Y es que la cantante no se cerró ante la preguntas relacionadas con un posible matrimonio con su actual pareja, con quien tiene un año de noviazgo pero que, afirma, ha estado en momentos muy importantes para ella y siempre la ha apoyado con todos sus problemas. Aunque cuando los usuarios le preguntaron sobre la fecha de un posible compromiso, ella eludió el tema y únicamente respondió “Pregúntenle a Pablo”.

Algo que sí dejó en claro es que le gustaría tener muchos hijos y cuando le preguntaron sobre cuántos serían su cantidad ideal, la hija de Angélica Rivera reveló que cuatro. A pesar de que la relación con Pablo Bernot es uno de los aspectos de su vida que la actriz más gusta de mantener en secreto, pues es un tema que no desea tocar ante los medios ni con sus seguidores, Sofía sí muestra las diversas fotografías que la pareja se ha hecho en sus múltiples viajes.

La actriz retomó el caso de su estancia en Los Pinos como un episodio importante en su vida, regresando a relatar que no se trató de algo sencillo aunque sí le dio gusto poder acompañar a “La Gaviota” en uno de los recorridos más importantes como carrera: su incursión a la política como primera dama:

Tras esto, la hija menor de Angélica Rivera admitió que si Pablo Bernot le pidiera matrimonio el día de hoy, ella sin duda aceptaría. Y sumó que ha tenido diversos errores de que lamentarse pero que todos ellos la han obligado a crecer y tratar de buscar ser una mejor persona y concentrarse en su misma felicidad.

Todo me ha hecho ser la persona que soy hoy, pero a parte de los ex novios, hacer caso a tantos comentarios negativos

Sofía afirmó que fue complicado debido a que no fueron buenos tiempos para ella pues sufrió de bullying antes y después de su llegada a Los Pinos. Desde la escuela secundaria y posteriormente en las redes sociales, cuando ya formaba parte de la familia presidencial. De hecho, en otro episodio en donde se enfocó al maltrato que recibió en la escuela y a través de las redes sociales, la cantante afirmó que se trataban de comentarios en contra de su físico en un inicio.

Yo a los 14 o 15 años tenía sobrepeso, estaba gordita y me molestaban en la escuela por eso. Me acuerdo que un día estaba en la escuela (...) vi que todos mis compañeros deshicieron la fila frente a mi, cuando me di cuenta vi que había dado el botonazo y no saben cómo me molestaron con eso