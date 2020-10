“Me dijeron cosas muy feas, me insultaban”: Sofía Castro narró su experiencia con el bullying

Sofía Castro reveló que fue víctima de acoso escolar, todo empezó cuando se encontraba en la primaria (Foto: Instagram @sofia_96castro)

La actriz Sofía Castro reveló como se dio el episodio de bullying que afectó de gran manera su autoestima cuando se encontraba en la adolescencia y como tuvo que enfrentarse al duro reto de que su madre, Angélica Rivera, se convirtiera en la Primera Dama de México.

Castro subió un video a su canal de Youtube en donde habló de las difíciles situaciones a las que la llevó el bullying, pues desde antes de que su madre se cubriera de la imagen de ser la esposa del presidente de México, ya tenía demasiados problemas con los abusos en la escuela, sobre todo porque tenía sobrepeso:

Yo a los 14 o 15 años tenía sobrepeso, estaba gordita y me molestaban en la escuela por eso. Me acuerdo que un día estaba en la escuela (...) vi que todos mis compañeros deshicieron la fila frente a mi, cuando me di cuenta vi que había dado el botonazo y no saben cómo me molestaron con eso

Sofía dijo que la segunda etapa de bullying comenzó cuando decidió ser actriz (Foto: Instagram @sofia_96castro)

Además dijo que durante muchos de esos años fueron agredidas diversas niñas por parte de las abusadoras de la escuela, pero que el punto que la hizo salir de ese círculo fue que le puso un límite al abuso que podía soportar y decidió marcar “su rayita”, por lo que al final las chicas decidieron no meterse con ella.

Según Sofía, poco tiempo después logró cambiarse de escuela, al comenzar la secundaria, por lo que ahora comenzaba una nueva experiencia y decidió trabajar en su físico con ejercicio, además de ir a ver al nutriólogo para una dieta. Sin embargo la próxima gran crisis juntó dos cambios radicales en su vida: su decisión de volverse actriz y el compromiso de su madre con Enrique Peña Nieto:

Quería empezar, no quería esperar a que empezara la prepa y justo cuando comencé, empezó la nueva etapa y la nueva vida de mi mamá. Y ahí empezaron otra vez los comentarios contra mí, contra mi físico, me dijeron cosas muy feas, me insultaban. Costaron muchos años de terapia y de cariño de mi familia.

Además dijo que las agresiones le mermaron al grado de no querer salir ni al cine y que le dieron ataques de pánico. Agregó que algo de lo que se lamenta es haberle dado el poder a esos comentarios para que influyeran en su autoestima.

Video: Youtube Canal de Sofía Castro

Otro parteaguas en la vida de la joven Sofía, fue invariablemente, cuando Angélica Rivera aceptó la propuesta de matrimonio de Enrique Peña Nieto y con ello se encaminaron a ser la pareja que dirigía al Estado de México y que culminaría con la figura presidencial. Ante esto, Sofía reconoció que el panorama cambió porque, las chicas que antes eran sus enemigas o a quienes no les agradaba, ahora iban corriendo queriendo ser su amiga:

Y las mismas amigas que me molestaban en el colegio anterior me las encontraba en el antro y todas querían estar conmigo o todas querían ser mis amigas... y de repente hoy pregúntenme si esas 'amigas´ que me hablaron en ese momento, hoy están conmigo o son mis amigas. Por eso yo siempre he tenido muy claro quienes son mis cuatro amigas de la escuela. Quienes estuvieron conmigo hasta el final de la raya y que no me dejaron

Además mandó un mensaje a la gente que ejerce el bullying y pidió que se detuvieran pues no saben el daño o las consecuencias que pueden tener hacia otras personas recalcando que ella salió adelante gracias a su familia cercana y a su novio, Pablo Bernot.

