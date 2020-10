Daniel Bisogno perdió 300,000 pesos tras incendio de su negocio

Daniel Bisogno en rueda de prensa (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Daniel Bisogno, conductor del programa de Ventaneando, de Tv Azteca, pasó un mal momento como emprendedor, al tener pérdidas aproximadas de 300,000 pesos, esto debido a que su restaurante, Cayena sufrió un incendio. El lugar se encuentra en la colonia Juárez, de la Ciudad de México

De acuerdo con la información de la revista TV Notas, el incidente ocurrió el pasado 27 de agosto en su restaurante, Cayena, pero fue hasta el día de hoy la revista compartió la información del accidente.

Una fuente contó a TV Notas sobre lo ocurrido. Hasta ahora se desconocen las causas del incendio. El lugar que inició como un antro con el nombre de Furia, apenas fue inaugurado en febrero y debido a la pandemia mundial por COVID solo pudo permanecer abierto por un mes.

Este accidente, le trajo al conductor importantes pérdidas de dinero, pues de acuerdo a la revista, Daniel había firmado un contrato por un año de 35,000 pesos mensuales que tuvo que seguir pagando.

Después de casi cinco meses sin actividad, el lugar que originalmente era un antro, decidieron convertirlo a restaurante con el nombre de Cayena, que pudo estar menos de un mes en operación antes del incendio, lo que le generó pérdidas de 300,000 pesos entre los refrigeradores, cocina y la cantina. Lamentablemente, el lugar no contaba con un seguro, por lo que el dinero no pudo ser recuperado.

El conductor no pudo finiquitar el contrato, porque habría tenido que pagar una penalización alta, además de que en ese momento se pronosticaba que la pandemia duraría unos tres meses. “Ha pasado medio año y esto continúa, los antros aún siguen sin que se les permita abrir, aunque el gobierno de la CDMX les ha dado permiso de que cambien de giro a restaurantes”. Contó la fuente a TV Notas

Afortunadamente él no se encontraba en el lugar durante el incendio, se había retirado minutos antes, al terminar de revisar el funcionamiento del lugar, por lo que consideran que le pudo haber tocado. Después de eso, él no quiso estar ahí, así que le llamó a uno de los gerentes para que se hiciera cargo. Y se contactó con sus amigos para expresar el coraje, pero a la vez el agradecimiento de que no le tocará estar en pleno incendio.

Hay una investigación para conocer el origen del incendio, pero hasta ahora no se han encontrado respuestas. Se contempla abrir nuevamente el restaurante, debido a que continuará pagando la renta, pero tendrá que invertir en mobiliario y aparatos nuevos.

Se le ha hecho una pesadilla este lugar", concluyó la fuente al medip.La información se publicó a través del portal de noticias en forma de entrevista. Hasta ahora, Daniel no ha comentado nada al respecto.

Apenas en febrero, el reportero Gabriel Cuevas de Fórmula Espectacular relató haber visto a Daniel en un bar gay de la Ciudad de México. Donde aseguró encontrarlo con un hombre, quien también fue difundido por los medios.

“Sabemos que le gusta ir a antros gay, ya le sacaron un paparazzi en un antro gay... No, no lo vi besándose con nadie, pero sí te brinca que un señor ya grande está en una fiesta de puros chavitos” escribió el reportero, Gabriel Cuevas.

Por lo que el conductor no tardó en dar s u respuesta y explicar a través de Twitter y con algunas groserías, que se encontraba en la inauguración del antro gay, Furia, porque era uno de los dueños. Además, advirtió a los reporteros, que de continuar fabricando chismes alrededor de su orientación sexual habría serias consecuencias. “ Primera y última vez que lo digo. A la otra va legal ”.

