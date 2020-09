Un beso robado, una cachetada y críticas por playback: Lucía Méndez da su versión

Rey Grupero le robó un beso en la boca a Lucía Méndez (Video: Instagram @reygruperomx)

Luego de que esta semana Lucía Méndez dio de qué hablar pues durante una transmisión en vivo en televisión interrumpió abruptamente su actuación mientras cantaba su nuevo sencillo, este fin de semana el youtuber Rey Grupero la hizo enfurecer al “robarle” un beso en la boca durante la grabación de un programa producido por Pedro Moctezuma.

Es parte de la personalidad del influencer levantar polémica, puesto que ya en repetidas ocasiones ha abusado de la cercanía y confianza de algunas famosas a las que ha entrevistado, como parte del tono irreverente de sus publicaciones, pero en esta ocasión fue más allá al besar a la actriz y cantante en los labios.

Durante su actuación en el programa "De primera mano", Lucía dejó en evidencia el uso de playback (Captura de pantalla: Youtube @grupoimagentelevisión)

Pese a que al vlogger le pareció graciosa la puntada, a la diva de las telenovelas mexicanas no le causó el mismo efecto y reaccionó inmediatamente con una bofetada, todo esto durante la grabación de dicho show.

Fue en su cuenta de Instagram donde Rey Grupero presumió que le “dio un besote” a Lucía Méndez y compartió el video del momento incómodo que hizo pasar a la artista. “Jajajajaja, le di un besote a Lucía Méndez, jajaja estuvo delicioso”, escribió el conductor.

El youtuber se caracteriza por hacer bromas pesadas a los transeúntes (Foto: Instagram @reygruperomx)

Además del clip que plasmó el momento exacto en que se dio la interacción, Rey Grupero subió a la misma red una grabación donde se puede apreciar cómo convivió con Lucía, quien, según reconoció el vlogger, se molestó mucho, sin embargo el presentador no le ofreció una disculpa.

No obstante quien sí tuvo un gesto de consideración para con Lucía Méndez fue el productor Pedro Moctezuma, quien fue el que invitó al youtuber al programa en el que se “aprovechó” de la famosa actriz.

De acuerdo con el presentador, el beso fue una especie de “venganza”, porque en la dinámica del show lo comenzaron a molestar e incluso le hicieron “calzón chino”; dicha dinámica habría sido el motivo por el que decidió arrancarle un beso a la estrella.

“Hoy quiero platicarles una historia triste y feliz. Él es Pedrito Moctezuma y me está invitando a un programa con la diva Lucía Méndez. Lo único que tengo que hacer es pintar y portarme bien. Yo me estaba portando bien, pero me empezaron a molestar. Andaban risa y risa porque me hicieron calzón chino. Yo aguanté vara y hasta bailé. Pero al entregar el cuadro, viene con sorpresa”, explicó el influencer.

El influencer ya ha hecho bromas consideradas irrespetusosas a algunas famosas (Foto: Instagram @reygruperomx)

En su post, Rey Grupero agregó: “No pude aguantar las ganas de besar esa boquita”. Cabe mencionar que además de cachetear al youtuber, Lucía Méndez le gritó enfurecida : “¡Óyeme, qué te pasa!” , pero él únicamente se rió y no se mostró apenado.

Respecto a la situación que hace unos días Lucía vivió en el foro de grabación del programa de espectáculos De primera mano, donde presentó su tema Mi México, interpretación que detuvo abruptamente evidenciando un playback, la oficina de la actriz reveló que la situación se debió a que tronó una bocina y hubo un corto circuito en el foro de Imagen Televisión.

En el audio no se escuchó la explosión, debido a que éste sale directo de cabina y no del foro. Por eso, la cantante al percatarse del inesperado suceso, decidió detener el musical. Fue al final del programa y después de la entrevista que Lucía repitió la canción, y ya no hubo ningún problema técnico.

Lucia Méndez interrumpió su actuación porque escuchó una bocina tronar (Video: Instagram @deprimeramano)

“Agradezco siempre a mi público que me tiene presente y me sigue en todo lo que hago. En varias publicaciones aseguran que lo que me sucedió en el programa ‘De Primera Mano’, fue armado o provocado, y otros no entendían por qué había detenido el musical. La explicación es muy simple, estalló una bocina en el foro y se escuchó muy fuerte. Al final, la repetí sin ningún inconveniente.” , dijo al respecto.

Y sobre el uso de playback, Lucía agregó:

“También, para los que critican el uso del playback, les informo que muchas veces en los programas en vivo es muy difícil promocionar una canción en vivo, debido a todos los requerimientos que se necesitan desde un ingeniero de sonido y musicalización especial como si fuera un concierto en vivo, aquí lo principal es que fue un susto que no pasó a mayores, agradezco a Gustavo Adolfo y a todo su equipo por todas sus atenciones, los amo y como siempre, muchas gracias”, finalizó.

