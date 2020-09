“Me parece una loca”: Vanessa Claudio estalló contra Irina Baeva por su incidente con un reportero en Central Park

A la presentadora de "Suelta la Sopa" no le gustó cómo la actriz manejó el asunto del paparazzi que la siguió en Central Park.

Luego de que Irina Baeva denunciara a través de sus redes sociales que estaba siendo perseguida por un reportero de Suelta la Sopa en Central Park, en el programa de Telemundo no todo fueron buenos comentarios hacia ella.

Lucho Borrego destacó la astucia de Irina, pues consideró que fue su manera de atraer la atención.

“Yo estoy aplaudiéndole porque está empezando con el pie derecho su carrera en Estados Unidos”, comentó Borrego comparando a la actriz rusa con Jackie Kennedy o con Madonna, pues según él alcanzaron el éxito “todos los famosos que tienen casas alrededor de Central Park y les han hecho paparazzi”.

Para el presentador, lo de Irina fue un plan que salió a la perfección.

Vanessa Claudio estalló contra Irina Baeva en "Suelta la Sopa" (IG: vanessaclaudio / irinabaeva)

“Esa era la intención de Irina Baeva. Me parece astuta y estratégica. Si no quería que la agarraran en Central Park no hubiera puesto esa historia que iba a trotar ahí”, continuó Borrego. “Me parece que está demostrando que es una mujer inteligente, sagaz y astuta. Ha tenido la atención de toda la gente alrededor, está logrando que todo el mundo se dé cuenta...”, añadió antes de ser interrumpido por Vanessa Claudio, quien no ocultó su molestia.

“(Está demostrando) Que está loca, porque nadie la conoce, me parece una loca” , señaló Vanessa mientras gesticulaba y gritaba.

Borrego defendió a Irina, pero Vanessa insistió con su punto al decir que “pudo haber contestado” a las preguntas que le hacía Ronen Suarc, pues “no le faltó al respeto, no le hizo ninguna pregunta extraña”.

Incluso en Estados Unidos la presencia de Irina no ha pasado desapercibida

La versión de Irina

El pasado viernes Baeva sorprendió al publicar en sus historias unos clips en donde se le veía siendo grabada por un hombre y aseguró que se trataba de un reportero de Telemundo que no dejaba de preguntarle y perseguirla en Central Park, y es que poco antes ella había compartido en la red social que se estaba ejercitando en el emblemático sitio de Nueva York.

Algunas personas que pasaban por el lugar se acercaron a ella para preguntarle si estaba bien, así que el asunto llegó al punto en que fue llamada la policía.

“Vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz, me esta persiguiendo por todo Central Park. Antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo yo se los voy a mostrar aquí en mis Instastories. De verdad, qué coraje que simplemente no puedo estar aquí tranquila haciendo ejercicio”, comentó Irina.

La actriz explicó que en un primero momento respondió amablemente al saludo del reportero, pero éste comenzó a hacerle preguntas sobre su novio, Gabriel Soto. “Le dije que no le iba a contestar y que me dejara tranquila pero siguió insistiendo. Traté de correr más rápido pero no funcionó, me siguió hasta que me paré y le dije que por favor dejara de seguirme y no funcionó. Seguía insistiendo, hasta que dos señores que estaban haciendo ejercicio me preguntaron si estaba bien y les comenté que me estaba siguiendo, trataron de hablar con él, pero tampoco funcionó".

Y es que la presencia de Irina Baeva en Nueva York ha captado gran atención en el mundo del entretenimiento en México y Estados Unidos. Resultó una sorpresa que se anunciara su viaje a Estados Unidos, pues se pensó que podría traer consecuencias a su romance con Gabriel Soto, pero después el propio actor explicó que su novia solo se iría unas semanas y ahora el escándalo con el reportero también ha mantenido a la actriz en el foco mediático.

