El cantante de música norteña Lalo Mora se encuentra hospitalizado por COVID-19

Eduardo Mora Hernández es un cantante mexicano de música regional; desde los cuatro años le gustaba el canto (Foto: Twitter@marquesinap)

El cantante Lalo Mora fue internado en un hospital de Nuevo León luego de presentar síntomas propios de COVID-19, así lo dio a conocer Lalo Mola Jr., hijo del emblemático intérprete de canciones norteñas clásicas, y quien se dio a conocer en el medio musical con la agrupación Los invasores de Nuevo León.

A través de la página oficial de Facebook de Los herederos de Nuevo León, el descendiente del músico de 73 años compartió un video y un texto donde detalla la situación del líder actual de la banda norteña.

“Querida gente, familia, amistades y fans de Don Lalo Mora “El rey de mil coronas”, en este momento papá se encuentra hospitalizado por supuestos síntomas de COVID, en unos momentos nos entregan resultados y primero Dios salga negativo, les manda saludos y está muy contento por todas las muestras de cariño, de antemano gracias” , escribió el joven esta tarde.

Invasores de Nuevo León lo lanzó al estrellato junto a otros cantantes como Luis González e Isidro Rodríguez (Foto: Twitter@marquesinap)

A través de un video donde se le ve a Lalo Mora Jr. hablando por teléfono con su progenitor, éste afirmó que se encuentra bien y que “no hay que tenerle miedo a la muerte”, lo que provocó la inquietud de su hijo, pues debido a la sintomatología presentada por el artista, se puede deducir que se trata de un posible caso positivo a COVID-19, aunque los resultados oficiales aún no se han dado a conocer.

En el clip se puede ver cómo el cantante, al otro lado del teléfono, le manda un saludo a todas “sus bonitas”: “No pasa nada, hijo, soy macizo” , expresó.

Ante la noticia, a través de las redes sociales los seguidores del músico le enviaron mensajes de aliento y deseos de recuperación, a los que la familia del intérprete agradeció por las muestras de cariño y solidaridad, además instaron a sus seguidores a mantenerse al pendiente de su estado de salud.

Aseguraron que el resultado ya fue revelado

En 1993 se lanzó como solista y grabó su primer álbum de música de banda en el grupo "La Costeña" (Foto: Instagram@lalomoraoficial)

Una vez difundida la información, una fuente cercana a la familia habló para Telediario esta noche y reveló que el resultado ya habría sido entregado a Lalo Mora.

“Ya le dijeron que salió positivo y que estará en el hospital para cualquier cuidado que necesite”, expresó el informante al programa regiomontano.

Aunado a esto, se compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento por todas las muestras de cariño expresadas por el público desde que se dio a conocer la noticia.

“Agradecemos sus oraciones, mensajes y vibras positivas y muestras de cariño. Confiamos planamente que gracias al cariño de su público y sus buenos deseos, oraciones y bendiciones, tiene ángeles que lo rodean, cuidan y protegen en todo momento”, se menciona en un post en la plataforma de imágenes.

En febrero pasado, Lalo sorprendió al darle un beso muy apasionado a una de sus fanáticas al terminar un concierto en Estados Unidos (Foto: Instagram@lalomoraoficial)

La fuente además aseguró que se reporta estable y con una actitud de fortaleza ante la enfermedad que enfrenta, y señaló que el cantante de temas emblemáticos de la canción norteña mexicana como Eslabón por eslabón, Mi casa nueva y El hombre que más te amó se encuentra en comunicación directa con su familia vía telefónica.

“Está de muy buen humor y esperando que todo esto pase”, agregó

El llamado “Rey de mil coronas” debutó hace unas semanas en la plataforma de videos cortos TikTok donde envió un mensaje a quienes aseguran que debido a la actual pandemia no tienen trabajo.

“Con mucho respeto y cariño: No le echen la culpa a la cuarentena, pónganse a jalar donde no haya gente. Siembren, críen marranos, borregos, chivos, becerros, pónganse a jalar, quítense esas mamadas ¿No hay chamba? Sí hay, lo que pasa es que no jalan”, mencionó en uno de los videos.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Murió el cantautor Óscar Chávez tras complicaciones por COVID-19

Murió el cantante Yoshio por complicaciones de COVID-19

Murió Charlie Monttana, exponente del rock urbano mexicano