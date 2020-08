AMLOver de corazón: compararon el romance de Belinda con su apoyo al presidente de México

La cantante participó en el AMLO Fest, acto de cierre de campaña del hoy mandatario mexicano (Foto: Cuartoscuro/Instagram@ belindapo/@ nodal)

Ahora que Belinda se encuentra en el candelero mediático debido a la flamante relación de noviazgo que sostiene con Christian Nodal, noticia que ha impactado al público y se ha mantenido en los titulares de espectáculos, los usuarios en redes sociales recordaron un episodio en su carrera y lo relacionaron con el romance que hoy protagoniza.

Los tuiteros revivieron este fin de semana el respaldo público que la actriz y cantante brindó al político Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, cuando éste se encontraba en campaña rumbo al poder en 2018.

Las reacciones no se hicieron esperar pues gran cantidad de cibernautas equipararon el noviazgo que “Beli” sostiene con Nodal, con el apoyo que le demostró en su momento al candidato tabasqueño.

Belinda mostró en varias ocasiones su apoyo a Andrés Manuel López Obrador (Foto: Instagram)

En aquella contienda electoral, de donde se decidió al presidente mexicano para el sexenio 2018 -2024, participaron los candidatos José Antonio Meade, por el PRI; Ricardo Anaya, por el PAN, Margarita Zavala, quien se destapó como candidata independiente y terminó saliendo de la contienda; y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, también como independiente.

Los usuarios trajeron a cuentas el apoyo de la coach de La Voz México a López Obrador e incluso se preguntaron si tal respaldo pudo haber sido falso y “sólo para hacer ruido en los medios”, dudando de que la artista española criada en México comulgaba auténticamente con la propuesta de gobierno del entonces candidato por la coalición Juntos haremos historia.

Debido a que un sector del público considera el romance de Belinda con Christian Nodal, como un “montaje” y un esfuerzo publicitario para elevar los ratings del programa donde ambos cantantes participan, no faltó quienes aseguraran que el apoyo de la intérprete de Sapito a AMLO en 2018 no fue del todo genuino, sino planeado.

Algunos usuarios equipararon el romance de Belinda con un "montaje" orquestado (Foto: Captura de pantalla)

Por ello, algunos tuiteros recordaron la relación que existió entre la joven y el hoy presidente, pues refirieron que se trató de un engaño para la audiencia con el único propósito de atraer votos para el político tabasqueño.

“Nunca le creí a estos dos. Sólo te seducen, sacan lo que querían y te olvidan”; “AMLO le hizo a México lo que Belinda a Nodal. Fin”; “Estaba a punto de caer profunda pensando en qué soy fan de Belinda y Christian Nodal, cuando de repente me acorde que Belinda fue parte de la campaña de AMLO ¡Que no se nos olvide!”, “Pero aquí también lo importante es detenernos un poco y ver el detrás, ¿no será que están queriendo evadir algo realmente importante? Que es nuestro gobierno, nuestro futuro. ¿Sabes todo lo que AMLO está recortando y planeando?” , fueron algunos comentarios al respecto.

Aseguraron que la cantante recibe sumas monetarias para armar presuntos montajes (Foto: Captura de pantalla)

Otros más se aventuraron en asegurar que el romance actual de la famosa sería una “cortina de humo” y una “caja china”, como a su parecer fue en su momento el apoyo brindado en campaña presidencial.

Siguiendo con el mismo tono, desde una cuenta falsa donde se parodia al presidente, fue emitido un mensaje de felicitación de bodas a la llamada “pareja del momento”.

Una cuenta parodia de AMLO emitió una felicitación a la cantante (Foto: Captura de pantalla)

Belinda: una AMLOVER de corazón

En 2018, tras mostrar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador en algunos actos de promoción política, donde alguna vez interpretó su versión de México lindo y querido, la cantante participó en el cierre de campaña en el Estadio Azteca, un evento celebratorio nombrado AMLO Fest.

Pasado el tiempo, Belinda reiteró en 2019 su apoyo al presidente y declaró que no se arrepiente de haber votado por él y mostrado públicamente su apoyo:

”Un presidente no es Dios para cambiar todas las cosas que están mal, las que no se han podido arreglar o situaciones que llevan años haciéndose mal”, declaró para El Universal.

Belinda ha reiterado su apoyo al político también después de su triunfo electoral (Foto: Captura de pantalla)

“No puedo dar una opinión, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio ¿hubiéramos seguido igual o peor? No se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba este cambio” , expresó sobre el gobierno de AMLO a un año de su triunfo.

