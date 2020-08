Así han sido los primeros días de la relación entre Christian Nodal y Belinda

El tema del romance entre los cantantes Christian Nodal y Belinda ha sido una de las historias que más preguntas y polémicas han tenido en los últimos días. Y es que los participantes de La Voz México se han visto muy enfocados en tratar de demostrar que su relación es real y verdadera.

Y es que la vida de Christian Nodal en las últimas semanas han dado una vuelta de 180 grados, pues pasó de ser una persona que, venía saliendo de un episodio de desamor fuerte tras haber terminado con su pareja en diciembre de 2019. Su papel en La Voz México había funcionado como un descanso para sus constantes giras, y había tenido ya una cercanía relevante con sus compañeros, incluida Belinda, con quien admitió que al principio le daba mucha pena hablarle por su belleza.

El acercamiento con la cantante fue uno de los principales detonantes de su separación con María Fernanda Guzmán, hija del técnico de futbol, Daniel Guzmán. Fernanda es la menor de los tres hijos del deportista. Con ella mantenía una relación inestable pues ambos cortaban y regresaban constantemente. Las últimas veces que discutieron fue por Belinda, quien se mostraba muy cariñosa en sus mensajes a Christian. Así que esto llevó a que la relación volviera a terminar, aunque ahora Christian iría a refugiarse a los brazos de la cantante y actriz.

Tras cinco meses de estar saliendo, ambos decidieron dar a conocer su estado de la relación y usaron sus perfiles de Instagram para ello. Lo que nunca esperaron es que la presión mediática que estaría sobre ellos fuera tan fuerte. Algo que según las palabras de Christian no estaba preparado.

Si bien estaba acostumbrado a la fama, que no era poca antes de su participación en el programa, sí tuvo un despegue importante desde que dio a conocer su romance con Belinda, a tal grado su popularidad lo hizo estar a la altura de las tendencias más importantes a nivel nacional. Así lo dijo el mismo Christian:

Es una experiencia totalmente diferente a la que he vivido. Es una figura pública, y yo no estaba acostumbrado. La otra vez estábamos en un lado y con drones y todo eso, entonces una experiencia bastante diferente. Ya me hacía falta andar de buenas así todos los días

Ahora, la pareja puede salir libremente sin tener que ocultar la relación ante los medios ni sus conocidos, pero se enfrentaban a algo peor que era que algunas personas dudaban sobre la veracidad de la relación.

Ante esto, ambos decidieron publicar un video en el que aparecían abrazados y besándose en un yate, pero al parecer esto no bastó como prueba de convencimiento, y los rumores se agravaron pues algunos usuarios de internet comenzaron a manejar la versión de que el romance fue creado por el programa de La Voz, con el fin de que el programa generara morbo que funcionara de publicidad para incrementar el rating.

Belinda y Christian decidieron dar una entrevista a Ventaneando en el que hablaron abiertamente sobre la relación, en donde dijeron que esta es muy sincera aunque se mostraron muy apenados a la hora de besarse ante las cámaras. Especialmente de parte de Belinda porque siempre era muy reservada en cuanto a los detalles de su vida privada. Así lo dijo la cantante:

Se han dicho muchas cosas de Belinda, me han inventado demasiadas cosas, hasta que tengo una doble (...) que para mi no vale la pena hablar de cosas que no valen la pena. Yo estoy hoy, disfrutando una relación y me encuentro muy feliz