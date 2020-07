Kanye West contrató a un equipo de asesores políticos para reforzar su campaña presidencial

El rapero Kanye West realiza su primer mitin en el lanzamiento de su campaña por la presidencia de Estados Unidos en North Charleston, Carolina del Sur. Julio 19, 2020. REUTERS/Randall Hill

El 4 de julio, el rapero Kanye West sorprendió al mundo al anunciar que se postularía para presidente de los Estados Unidas en las elecciones de noviembre. Sin embargo, su transición a la política no ha sido tan prometedora como lo fue su paso a la música. Se perdió los plazos para aparecer en las boletas electoral en varios estados, mientras que las declaraciones que hizo durante su primer mitin en Carolina del Sur lo enfrentaron con su mediática esposa Kim Kardashian, quien pidió “compasión” por su marido que sufre de un trastorno bipolar. Pese a todo, West continúa su carrera al Casa Blanca.

El músico de 43 años contrató a un equipo de asesores políticos y experto para que su nombre aparezca en más estados del país, informó el sitio TMZ, citando fuentes anónimas. Según el sitio web, el equipo de West empleó a más personas para trabajar en su campaña presidencial, incluidos voluntarios, que aparecerán en lugares públicos masivos como restaurantes y centros comerciales, para reunir la cantidad de firmas necesarias para que aparezca en las boletas electorales de Nueva York y West Virginia.

El músico ya ha presentado firmas en Nueva Jersey, Missouri, Oklahoma y su estado natal de Illinois. El 28 de julio, TMZ informó que se presentaron tres objeciones ante la Junta Electoral de Illinois sobre la validez de las miles de firmas recolectadas en apoyo de West. En Virginia Occidental, West necesita 7.144 firmas para el lunes. Si Yeezy obtiene suficientes firmas, se activará una revisión para verificar que cada persona sea un votante registrado.

West también enfrenta un revés en Nueva Jersey, donde un abogado demócrata dijo que muchas firmas del petitorio parecían estar escritas por la misma persona. Pero estos dos problemas no son los únicos con los que el músico tiene que lidiar.

El comportamiento extraño de West y las controvertidas declaraciones que hizo durante un mitin en Carolina del Sur causaron preocupación entre los fanáticos y simpatizantes, e incluso en su propia famosa familia.

Durante su manifestación, West habló sobre cómo él y su esposa Kim Kardashian habían discutido sobre el aborto de su primogénita. Esto provocó rumores de que el artista tenía un episodio bipolar. West ha hablado previamente sobre su lucha con los problemas mentales e incluso pasó un tiempo en el hospital luego de una emergencia psiquiátrica que lo obligó a cancelar 21 shows en los Estados Unidos.

Kanye West en su mitin en Carolina del Sur (Reuters)

El martes West mantuvo un tenso reencuentro con su esposa en una ciudad de Wyoming luego de una semana muy caótica en la que la estabilidad emocional del músico quedó al descubierto. Los paparazzi los retrataron protagonizando un acalorada discusión en la que Kim luce molesta, muy afectada y hasta derramando lágrimas. Tras ese breve reencuentro, la empresaria , de 39 años, volvió sola a Los Ángeles.

El fin de semana el cantante se disculpó con la madre de sus cuartro hijos tras revelar detalles de su vida matrimonial durante su lanzamiento presidencial. “Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. A Kim le quiero decir, sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí”, expresó a través de cuenta de Twitter.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Kim Kardashian rompió el silencio y habló sobre la dura enfermedad psiquiátrica de Kanye West

“Kim trató de encerrarme”: los extraños mensajes de Kanye West en Twitter que desataron más dudas sobre su salud mental

“Sé que te he hecho daño”: Kanye West le pidió públicamente a Kim Kardashian que lo perdone