"No, no, de nuevo, no debes creer todo lo que lees. Nadie nos ha despojado de nuestros títulos . Debido a un tecnicismo de la familia, si ganamos dinero de forma independiente a la estructura de la familia real, nos pidieron obviamente que no utilicemos nuestros títulos para ganar dinero, algo que nunca haríamos. Pero la prensa se las arregló para hacer creer que habíamos sido despojados”, comentó.