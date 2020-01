La actriz volvió al cirujano plástico para someterse a una intervención de aumento de busto. Gascón en entrevista para el programa Ventaneando comentó: “Probablemente me haga un aumento de busto, no quiero tener dos globos aquí, quiero ponerme la ropa y que me abroche, nunca he sido una persona exagerada, creo, ni extravagante en ningún sentido, entonces ahora tampoco”.