Solamente que muchas veces no me hallo mucho, porque yo soy muy pop para el alternativo y muy alternativa para el pop, no soy folklor de lleno, sino como una mezcla rara. Entonces me cuesta trabajo juntarme, porque en el fondo no pertenezco a nada y no pienso pertenecer a nada. Me gusta no tener una respuesta cuando me preguntan de qué género soy.