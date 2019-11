Sin embargo, aunque los futuros atuendos de la monarca de 93 años se harán con piel sintética, ella no desechará las prendas antiguas adornadas con piel animal. "Para las prendas nuevas que se diseñen para la reina se emplearán solo pieles sintéticas. Eso no significa que todas las pieles de las prendas ya existentes serán remplazadas, o que la reina ya no vestirá pieles nunca más. La reina seguirá usando las que ya tenía”, comunicó Buckingham.