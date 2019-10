Durante una entrevista individual con el periodista Tom Bradby, Meghan admitió sentirse vulnerable y habló de la dificultad de lidiar con un intenso interés sensacionalista. “Nunca pensé que esto sería fácil, pero pensé que sería justo y esa es la parte que es realmente difícil de conciliar. Le he dicho durante mucho tiempo a H, así lo llamo, no es suficiente con sobrevivir. Ese no es el punto de la vida.Tienes que prosperar y sentirte feliz”.