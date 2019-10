View this post on Instagram

29-летняя «Оскароносная» актриса Дженнифер Лоуренс и 34-летний арт-директор Кук Марони поженились🎉 Местом проведения камерного торжества стал старинный особняк Belcourt Castle в городе Ньюпорте, построенный по проекту архитектора Ричарда Морриса в 1894 году во французском стиле. На торжестве присутствовало около 150 гостей, в том числе Крис Дженнер, Кэмерон Диаз, Адель, Сиенна Миллер и Эмма Стоун. Невеста выбрала элегантное платье от французского модного Дома Dior, лицом которого является уже много лет, а жених предпочел классический смокинг. Перед свадьбой для гостей был устроен пикник на свежем воздухе, а после церемонии их ждал роскошный ужин с изысканными блюдами от шеф-повара. Конечно очень хотелось бы увидеть профессиональные фотографии со свадьбы Дженнифер и Кука (возможно, все-таки какое-то престижное печатное издание получит/получило право на их публикацию), но пока что нам остается довольствоваться не особо четкими снимками от папарацци. 💞 #jenniferlawrence