"También estamos enfocados en aprovechar la vasta biblioteca de grandes títulos de Fox para enriquecer aún más la mezcla de contenido en nuestras plataformas, por ejemplo, reimaginar 'Home Alone', 'Night at the Museum', 'Cheaper by the Dozen' y 'Diary of a Wimpy Kid' para una nueva generación en Disney +", dijo Bob Iger a algunos inversores.