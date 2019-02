"Hasta mi familia me dice 'sabes qué, no queremos dar entrevistas' y yo (les pregunto) 'porque lo que les decimos nosotros, no lo pasan porque ellos (medios), no pasan que vienen (a Tlaxiaco) y nos acosan y nos insisten y no lo pasan, todo lo editan'. Entonces yo les dije que es respetable, yo entiendo de mi parte yo no les voy a mandar a nadie, si ustedes algún día quieren yo feliz de que hablen con ustedes y los conozcan", comentó ante las cámaras la actriz revelación.