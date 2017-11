"Netflix no hará parte de ninguna producción de House of Cards que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC -compañía que produce la serie- durante este espacio de tiempo para evaluar nuestro camino a seguir en relación al show. También hemos decidido que no estrenar la película Gore, que estaba en post-producción, protagonizada y producida por Kevin Spacey", dice compañía de streaming en la carta publicada.