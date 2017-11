"Dustin Hoffman me acosó sexualmente cuando tenía 17 años. Estaba en los últimos años de mi secundario en Nueva York, hice una pasantía como asistente de producción en el set de 'La muerte de un viajante', él me pidió que le diera un masaje en los pies. Lo hice. El abiertamente me coqueteaba, me agarró la cola, me habló de sexo a mi y enfrente de otro", detalló la mujer en su artículo.