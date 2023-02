Beyoncé presentará “Renaissance” en Miami: cuándo será y cómo conseguir tickets

En esta portada proporcionada por Columbia Records Group "Renaissance" de Beyonce. (Columbia Records Group vía AP)

Beyoncé anunció que su primera gira solista en casi siete años, con su multinominado álbum Renaissance, tendrá una parada en Miami. Será la segunda vez que Queen B llega al sur de la Florida: la primera fue en 2016, su último tour, con Lemonade, cuando se presentó en Marlins Park. Aunque acompañó a Jay-Z, su esposo, durante los shows de On the Run Tour II, en 2018, y ofreció un concierto privado para la apertura del hotel Atlantis The Royal, en Dubai, la estrella ha postergado largamente el deseo de verla en vivo de sus fans.

Y son esos fans, precisamente, los que temen no poder conseguir entradas: tienen fresco el colapso de Ticketmaster en la preventa de la gira de Taylor Swift, en 2022. Y los precios delirantes de la reventa, por ejemplo de USD 20.000, cuando originalmente eran de dos dígitos menos.

El sitio no pudo manejar a las 3,5 millones de personas que se habían registrado como fans verificados, que generaron mil veces más pedidos al sistema. Los primeros 1,5 millones pudieron conseguir su ticket para The Eras Tour, pero los otros dos pasaron a lista de espera. Y en ese momento, apenas al segundo día de abierta, la oferta de entradas se canceló por los problemas técnicos.

Beyoncé - Cuff It

El tour mundial de Beyoncé, que abrirá en Suecia y completará 40 presentaciones entre mayo y septiembre, la llevará a Miami el 18 de agosto de 2023 en el Hard Rock Stadium, donde 65.000 personas podrán bailar con ella y corear “Cuff It”, “Churck Girl” y “Cozy”. Ubicado en Miami Gardens, el espacio es la sede de los Miami Dolphins y los Miami Hurricanes.

Queen B también ofrecerá un segundo concierto en la Florida: será en Tampa, en el Raymond James Stadium.

Cómo conseguir tickets para Renaissance World Tour

Para evitar el caos que sucedió con Swift, Ticketmaster (que además de la ira de los fans recibió acusaciones de monopolio: la senadora Amy Klobuchar dijo que concentra el 70% de las ventas de entradas en los Estados Unidos) hizo algunos cambios en su sistema, por lo cual las compras de tickets para Renaissance World Tour se harán de manera escalonada.

La inscripción se dividirá en grupos (A, B, C) según las ciudades. El precio de las entradas será determinado por los organizadores de cada show, no por la compañía intermediaria.

ARCHIVO - Beyoncé en la 63a edición anual de los Grammy en Los Angeles el 14 de marzo de 2021. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

La venta de entradas comienza el lunes 6 de febrero y dura tres días. Primero es necesario el registro en Ticketmaster, que es exclusivamente para BeyHive Verifed Fan, Citi Verified Fan o Verified Fan Onsale, se informó. Esto se debe a que esos programas tienen un desvío a reventa del 5%, mucho menos que el 30% del resto de las solicitudes.

No obstante, esa inscripción no garantiza un asiento sino una oportunidad en un proceso de lotería que determinará quiénes son los admiradores de Beyoncé que recibirán un código de acceso y quienes pasarán a la lista de espera.

SEGUIR LEYENDO: