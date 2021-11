Derrumbe en Surfside: descubrieron otro error que pudo haber agravado la tragedia

Vista del derrumbado complejo de apartamentos Champlain Towers, en la ciudad de Surfside (Foto: EFE)

En dos días se cumplen cinco meses de la peor tragedia que haya vivido el sur de la Florida. El abrupto colapso de la torre Champlain Sur, ubicada en Surfside, una de las más elegantes municipalidades balnearias del condado Miami Dade.

Aún está lejos de develarse la causa del derrumbe, pero a medida que avanzan las diversas investigaciones se conocen más y más errores que sumados, pudieron haber llevado al fatal desenlace que se cobró casi un centenar de vidas.

Se sabe a esta altura que durante décadas hubo una cadena de negligencias. Comenzando por un diseño defectuoso, pasando por una construcción plagada de complicaciones que llevaron a tres contratistas diferentes a asumir la obra, y terminando con años de mala conservación del edificio.

También está confirmado que había un problema crónico de filtración de la piscina que dañó los cimientos. Se ha probado también que aquella fatídica madrugada del 24 de junio lo primero que colapsó fue la piscina. Al ocurrir esto, se envió una notificación al sistema de alarmas, según reportes en la prensa de Miami.

Siete minutos después se desplomaba la mitad de la torre, con todo y todos los que estaban dentro. En esos siete minutos, en los que la mayor parte de los residentes estaban durmiendo, ninguna alarma sonó, tal como indican los testimonios de sobrevivientes. Ni en los apartamentos, ni en las áreas comunes, como pasillos o la recepción.

El momento del derrumbe final del edificio (Foto: Reuters)

Por código de urbanismo, todo edificio de Miami Dade debe tener un sistema de alarmas para situaciones de riesgo que se active inmediatamente algo ocurre. Si este sistema hubiese funcionado, los residentes de los doce pisos del edificio habrían tenido siete minutos para enterarse de que algo no estaba bien y, quizás, evacuar sus apartamentos. Como es sabido, esto no pasó.

El esposo de una de las fallecidas, Cassie Stratton, contó a la prensa local de Miami que su mujer se despertó aquella noche con el estruendo causado por el colapso de la piscina. Al despertarse lo llamó por teléfono, ya que él no estaba junto a ella. Mientras dialogaban el hombre notó que no había ninguna alarma sonando por eso no se preocupó. Su esposa falleció mientras estaban en el teléfono y literalmente el techo se le vino encima.

Según los récords obtenidos por prensa local de Miami, el sistema de alarma efectivamente se activó tras el derrumbe de la piscina. Las oficinas centrales del sistema de alarmas, bajo la compañía Central Alarm Control, inclusive llegaron a notificar al servicio de emergencias público 911. Pero algo no funcionó de por medio, porque la alarma del edificio central nunca se disparó.

Peor aún, en los videos de aquella madrugada se observa cómo cuando la piscina se quebró al medio, se rompieron los caños debajo. Un quiebre en el sistema de agua inmediatamente debería haber disparado la alarma en el edificio central. Según los expertos, lo más probable es que el sistema haya estado mal programado, lo que constituiría una negligencia más en la cadena.

Una vez que el edificio se desplomó, cuentan aquellos que sobrevivieron en la parte de la torre que se mantuvo en pie que tampoco allí se disparó la alarma.

No se sabe cuándo habrá una causa clara del derrumbe, pero a medida que pasan las semanas es más claro que muchas cosas no funcionaban en Champlain Sur. 98 personas perdieron su vida a consecuencia de ello.

