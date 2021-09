Por qué el sistema sanitario de EEUU, uno de los más avanzados del mundo, colapsó bajo el peso del COVID-19

Scott Gottlieb fue el primer comisionado de Donald Trump en la FDA, entre 2017 y 2019 (Foto: REUTERS)

“ La pandemia de COVID cambió el curso de la historia de la humanidad . Vimos muy claramente que las pandemias son fuentes de inestabilidad descomunal y que empeoran las vulnerabilidades provocadas por las tensiones económicas y sociales y agravan estas penurias. El coronavirus no fue un evento inesperado, pero no se anticipó adecuadamente. Las debilidades y fallas que reveló le costaron muy caro a Estados Unidos ”.

Hasta el 27 de septiembre de 2021, más de 42.905.000 casos de coronavirus han sido reportados en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, y más de 688.000 personas han muerto por los efectos del virus.

A medida que se desarrollaba la pandemia, Scott Gottlieb se convirtió en una de las voces más escuchadas en Estados Unidos, tanto entre la población, como en la misma Casa Blanca. El médico -ex comisionado de la FDA, y hoy miembro del consejo del gigante farmacéutico Pfizer- estaba en contacto regular con todas las figuras clave del Congreso, el gobierno de Trump y las industrias farmacéutica y de diagnóstico. Fue uno de los primeros en advertir la amenaza del COVID-19, y en pronosticar el desastre sanitario que se avecinaba. Pudo ver como ningún otro cómo la crisis se avecinaba y se desarrollaba desde diferentes ángulos.

Fue el primer comisionado de Donald Trump en la FDA, entre 2017 y 2019, y para el verano de ese año, los accionistas de Pfizer lo habían elegido para que se desempeñara en su directorio, meses antes de la explosión del COVID-19, y de que el laboratorio hiciera historia con su vacuna, de la que hoy recomiendan en Estados Unidos una tercera dosis para varios grupos de la población.

Así, en su nuevo libro Uncontrolled Spread: Why COVID-19 Crushed Us and How We Can Defeat the Next Pandemic (en español, Propagación incontrolada: por qué el COVID-19 nos aplastó y cómo podemos vencer la próxima pandemia), publicado por Harper, Gottlieb proporciona un relato interno de cómo, nivel tras nivel, el gobierno estadounidense se derrumbó a medida que avanzaba la crisis , y cómo el país puede prepararse para que cuando llegue la próxima pandemia, el sistema no colapse nuevamente.

Durante la primera etapa de la pandemia, explica que Estados Unidos carecía de la capacidad de salud pública y la resistencia que pensaban que tenían. “ En el sistema de salud más avanzado del mundo nos quedamos sin máscaras médicas . Tuvimos que modernizar las máquinas de anestesia y convertirlas en respiradores. No teníamos suficientes hisopos para recolectar muestras de la nariz de los pacientes”.

El libro de Gottlieb, publicado por Harper

“Nuestro sistema se configuró bien para manejar problemas singulares, complejos y de uso intensivo de tecnología, como el desarrollo de una nueva vacuna o fármacos de anticuerpos. Hacemos esto mejor que nadie. Pero vaciló cuando nos enfrentamos a problemas más mundanos , como fabricar esas vacunas a granel, desplegar centros de pruebas o hacer hisopos nasales para recolectar muestras respiratorias”.

Según el ex comisionado de la FDA, una falla en todo el sistema de las instituciones gubernamentales dejó a la nación ciega a la amenaza e incapaz de montar una respuesta efectiva . “Nos habíamos preparado para el virus equivocado. No pudimos identificar el contagio con la suficiente antelación y nos volvimos demasiado dependientes de tácticas costosas y, a veces, divisivas que no pudieron frenar completamente la propagación. Nunca consideramos la transmisión asintomática y asumimos que las personas seguirían las pautas de salud pública. Un liderazgo político débil agravó estos males . No veíamos un desastre de salud pública como una amenaza para nuestra seguridad nacional”, escribe.

Antes de la crisis sanitaria de 2020, “teníamos un manual de estrategias para pandemias, realizamos ejercicios que simulaban la amenaza en innumerables ocasiones y desarrollamos la Reserva Nacional Estratégica para almacenar las contramedidas médicas que los principales expertos pensaban que el país necesitaría. Pero cuando finalmente llegó la pandemia que tanto tiempo temíamos, no estábamos preparados ”, asevera el médico en su libro. “Muchos de los planes y preparativos resultaron ser una ilusión tecnocrática. La reserva carecía de elementos esenciales clave. Mucho de lo que contenía no funcionó. Fue una metáfora de nuestra frágil respuesta”.

Cuando Gottlieb trabajó en el gobierno federal en funciones de salud pública, decían que planificar para las calamidades médicas no da ninguna garantía de que se esté preparado para lidiar con una: “Eso fue cierto en el caso del COVID. Estados Unidos nunca desarrolló una estrategia pandémica que fuera ampliamente relevante para una variedad de amenazas virales predecibles e inesperadas , y el país tardó en darse cuenta de las formas en las que el plan que habíamos creado y con el que intentamos trabajar, que se centró casi exclusivamente en el riesgo de la gripe, no sería aplicable con el coronavirus”.

“No debemos aceptar que seremos capaces de anticiparnos a la próxima amenaza o que incluso un riesgo predecible (como una cepa pandémica de gripe) no se adaptará de una manera siniestra que le permita pasar por alto nuestras contramedidas. Por lo tanto, en lugar de asumir que las acciones diseñadas para combatir la gripe serían efectivas para contrarrestar cualquier pandemia, deberíamos haber aprovechado nuestra experiencia con el SARS-1, el MERS, el Ébola, el Zika y otras infecciones, para recordar que las estrategias deben estar estrechamente vinculadas a la biología de las enfermedades que estamos tratando de mitigar”.

La Operación Warp Speed se creó para alentar las asociaciones públicas y privadas y así permitir una aprobación y producción más rápidas de vacunas durante la pandemia (Foto: REUTERS)

El gobierno federal comenzó en una posición débil, con planes que no eran adecuados para contrarrestar un coronavirus, describe el experto. Este desajuste entre los escenarios que perforaron y la realidad a la que se enfrentaron los dejó desprevenidos. La mala ejecución lo convirtió en una tragedia de salud pública .

Era un estado de vulnerabilidad alarmante para un país con el sistema de salud más avanzado tecnológicamente del mundo. “Debido a errores en la forma en que implementamos las pruebas de diagnóstico para COVID, nos quedamos ciegos ante el virus y permitimos que se propagara ampliamente y en gran medida sin control, por lo que nunca pudimos rastrear su propagación temprana y contenerlo”.

En este sentido, Gottlieb es sumamente crítico con los CDC: “Cuando el COVID golpeó, todos los ojos se volvieron hacia los CDC, que, se asumió, sería el mariscal de campo de nuestra respuesta. Sin embargo, la agencia no tiene la capacidad operativa para gestionar una crisis de esta escala ”.

Incluso cuando las deficiencias se volvieron obvias, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades “continuaron confiando en sus sistemas para monitorear y responder a la influenza, insistiendo incluso en 2021 en que sus intervenciones basadas en la influenza eran las herramientas adecuadas en la lucha contra el COVID. No seguimos un enfoque que vincule estrechamente nuestros esfuerzos por rastrear y contener la propagación del SARS-CoV-2 a las características del virus. Esta deficiencia central explica muchas de las lagunas en nuestra respuesta a la pandemia que realmente enfrentamos”.

“ Los CDC carecían de la capacidad operativa y la mentalidad para movilizar el tipo de respuesta nacional que se necesitaba ”, dice. Para proteger a la población contra futuros riesgos de pandemias, Gottlieb asegura que hay que rehacer la agencia y equiparla adecuadamente para enfrentar mejor las crisis. “También debemos lograr que nuestros servicios de inteligencia se involucren más en la misión de salud pública mundial, para recopilar información y descubrir riesgos emergentes antes de que lleguen a nuestras costas para poder evitarlos. Para este rol, nuestras agencias clandestinas tienen herramientas y capacidades de las que carecen los CDC”.

Robert Redfield fue el director de los CDC durante el brote del COVID-19 en 2020. Más tarde fue reemplazado por Rochelle Walensky, nombrada por Joe Biden (Foto: REUTERS)

Para Scott Gottlieb, la pandemia no era prevenible, pero no por eso debería haber sido inherentemente incontrolable. Con una mejor infraestructura y una mayor alineación de todos los jugadores del sistema, se podría haber “retrasado su inicio y reducido su alcance y gravedad” en Estados Unidos.

“Incluso si se hubiera podido prever una enfermedad como el COVID, todavía no estaríamos preparados para ella. Necesitábamos un enfoque que nos preparara para riesgos imprevistos y se centrara en establecer capacidades básicas y no solo en tratar de adivinar qué virus nos amenazaría”.

En cuanto a la respuesta política, el presidente Donald Trump y sus asesores “se cansaron cada vez más del impacto económico de las medidas recomendadas por las autoridades de salud pública, y estaban erróneamente convencidos de que la propagación incontrolada era inevitable independientemente de las medidas que se tomaran. Esto sustentaba en parte una ambivalencia por parte del presidente sobre cuán enérgicamente adoptar la mitigación”.

Esa duda se reflejó en declaraciones públicas y acciones contradictorias y nocivas : “Al mismo tiempo que muchos de los principales funcionarios de salud del presidente instaban a la gente a usar máscaras al inicio del brote otoñal de infección, el presidente se paró en el balcón del Pórtico Sur de la Casa Blanca y, en un gesto teatral, se quitó la máscara cuando aún estaba contagioso con el virus ”.

Como remarca Gottlieb, estas deficiencias políticas de alto perfil, los mensajes inconsistentes y la fortaleza cambiante de la Casa Blanca, confundieron enormemente al público y crearon dudas . “Pero muchas fallas corrosivas se produjeron a nivel de agencia, dentro de una burocracia mal preparada”, aclara. “Años de desatención a estos riesgos y falta de financiación de las instituciones clave, guerras territoriales entre los jefes de agencias federales, falta de un liderazgo fuerte”.

En octubre del 2020, Donald Trump se paró en el balcón del Pórtico Sur de la Casa Blanca y, en un gesto teatral, se quitó la máscara cuando aún estaba contagioso con el virus del COVID-19 (Foto: REUTERS)

Este libro alerta que Estados Unidos debe arreglar sus sistemas y prepararse para una variante de coronavirus más mortal, una pandemia de gripe o cualquier otra amenaza.

“Ahora debemos aprender de nuestros errores y abordar las pandemias futuras con una mentalidad completamente diferente”, insta el ex comisionado de la FDA. “Necesitamos vincular nuestras estrategias futuras a la epidemiología y biología de diversas categorías de amenazas potenciales y la construcción social de la enfermedad. Esto nos brindará la capacidad de implementar una respuesta más flexible que pueda contrarrestar un conjunto más completo de amenazas concebibles, incluidos nuevos virus y nuevas cepas de virus conocidos que pueden haber evolucionado de manera peligrosa. Luego, necesitamos diseñar intervenciones que se dirijan a las comunidades sociales y geográficas donde es más probable que ocurra el avance de una nueva enfermedad”.

Pero no todo fue oscuro. En el texto se destaca que los avances científicos que lograron en Estados Unidos en la lucha contra COVID les dieron uno de sus pocos momentos brillantes en este trágico evento .

“La Operación Warp Speed fue uno de los mayores logros de salud pública en los tiempos modernos. El esfuerzo de investigación sin precedentes ayudó a entregar vacunas seguras y efectivas y a asegurar nuevas eficiencias en la fabricación”, dice, mientras que agrega que el gobierno de Trump “merece crédito por ayudar a facilitar ese logro, que eventualmente terminará con la pandemia”

El éxito de esta operación demostró, para el autor, lo que el gobierno puede lograr cuando funciona bien, para mejorar la preparación y proteger a la nación.

Al final, escribe Gottlieb, tuvieron éxito en la parte científica de la respuesta, pero fracasaron gravemente en sus aspectos humanos . “Como resultado, el COVID nos aplastó y dejó a nuestra sociedad alterada permanentemente . Lo que aprendamos de esta pandemia y cómo cambiamos determinará si estamos mejor preparados para la próxima o si seguiremos siendo igual de vulnerables”.

