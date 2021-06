Un familiar de Michelle Bachelet está entre los desaparecidos por el derrumbe en Miami

Claudio Bonnefoy Bachelet y su esposa

Un primo hermano del general Alberto Bachelet, el padre de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, está entre los desaparecidos por el derrumbe de un edificio residencial en Miami en la madrugada del jueves.

Se trata de Claudio Bonnefoy Bachelet, quien reside en el décimo piso del edificio, según confirmó su hija Pascale Bonnefoy. “Él vive en Estados Unidos hace varias décadas, pero él vivía en este edificio, no recuerdo bien cuando se mudaron, yo creo que a principio del 2000 tal vez. Y no hemos tenido noticias en realidad, yo lo que sé es que el edificio que colapsó completamente es donde vivía con su esposa, María Obias”, manifestó al canal 24 Horas.

Y agregó: “Tengo una prima que vive en Miami, lejos de ese sector, pero tampoco tiene información, porque no está saliendo mucha información y las labores de rescate de los escombros pueden durar al menos un par de semanas”.

La pareja residía en el décimo nivel del condominio

El consulado de Chile en Miami se ofreció a apoyar a la familia durante la búsqueda. “Me comuniqué con el cónsul y me ofreció su ayuda, pero como tampoco hay información, no hay mucho que se pueda hacer”, dijo la hija de Bonnefoy, según reportó CNN.

El periódico La Tercera consignó que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informaron que una ciudadana chilena se comunicó con el Consulado en Miami solicitando información sobre la localización de un familiar, “lo que está siendo llevado a cabo por nuestra representación”, indicaron más temprano desde Cancillería, asegurando que “estamos prestando todo el apoyo”.

Claudio Bonnefoy Bachelet es el primer chileno desaparecido en el derrumbe. Respecto a los sudamericanos, son 31 en total: nueve argentinos, seis paraguayos, seis colombianos, seis venezolanos, tres uruguayos y el mencionado Bonnefoy Bachelet.

Vista exterior del edificio de 12 pisos derrumbado parcialmente, cerca de 88th Street y Collins Avenue, en la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach, Florida (EE.UU.). EFE/ Giorgio Viera

“Esta noche fue muy difícil”

Al menos cuatro muertos y 159 desaparecidos dejó el derrumbe del jueves de un edificio en Surfside, dijo este viernes la alcaldesa del condado de Miami-Dade, donde se ubica esa ciudad de Florida.

“Trágicamente, me enteré al despertar que anoche sacaron tres cuerpos de los escombros”, dijo en conferencia de prensa Daniella Levine Cava, por lo que la cifra de fallecidos confirmados se elevó a cuatro. Agregó que el “número de personas desaparecidas aumentó a 159”.

La funcionaria pidió paciencia en conferencia de prensa y dijo que se está trabajando arduamente. “Esta noche fue muy difícil”, reconoció.

Un número aún no determinado de residentes dormía en este edificio de 12 pisos situado frente al mar, que se derrumbó parcialmente y se convirtió en una montaña de ruinas entre las que asomaban apartamentos destripados.

“Una parte del edificio se cayó completamente. No existe más”, dijo Nicolás Fernández, un argentino de 29 años de Miami, que aguardaba noticias de amigos que se estaban quedando esa noche en el apartamento de su familia en el inmueble. “No sé de ellos. No sé si están vivos”, dijo a la agencia de noticias AFP.

Decenas de bomberos y policías, ayudados con drones y perros rastreadores, trabajaron durante la noche del jueves al viernes, agregó Levine Cava.

En la madrugada el viernes, el presidente Joe Biden declaró la emergencia y ordenó ayuda federal para las labores de búsqueda.

“La acción del presidente da autoridad al departamento de Seguridad Interior, la agencia federal de gestión de situaciones de emergencia (FEMA), para coordinar todos los esfuerzos de rescate”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Según el senador republicano de Florida Marco Rubio, “casi un tercio de los desaparecidos son extranjeros”. Muchos eran latinoamericanos.

La hermana de la primera dama de Paraguay, Sophia López Moreira, su esposo y tres hijos, así como una empleada figuran entre los desaparecidos, informó el canciller Euclides Acevedo. La esposa del presidente Mario Abdo viajó a Miami.

