En un hecho extraordinario, mujer dio a luz a bordo de un avión con destino a Hawai

mujer dio a luz a bordo de un avión con destino a Hawai (Foto: Facebook @HawaiiPacificHealth)

Lavinia Tiana Mounga es una mujer que un buen día decidió salir de vacaciones, sin saber que pronto tendría una increíble e inimaginable vivencia: se convirtió en madre.

Lo curioso de la historia es que todo sucedió en el interior de un avión de pasajeros en movimiento que se dirigía a Hawái. Todo fue revelado a través de la red social Tik Tok por la usuaria Julia Hansen.

Aunque no se puede observar el parto, si captó el momento en que todos le aplauden a Mounga después de las labores de parto y aseguró que el ahora feliz abuelo le contó que ni ellos, mucho menos la madre, sabían del embarazo, pero lo celebrarían en grande.

Por su parte, una enfermera de Kansas City reveló que la peculiar escena tuvo lugar en los baños del avión, y que el bebé tenía entre 26 y 27 semanas.

Este logro, además, fue asistido por enfermeras de la UCIN, un asistente médico y un médico de medicina familiar, informó Lani Bamfield.

En la mayoría de las aerolíneas, se recomienda no viajar con un embarazo entre la semana 32 y la 36, llegando incluso a prolongarse hasta la semana 37; en otras, es incluso necesario presentar un certificado médico para comprobar que puedes volar, mientras que en otras, únicamente revisarán que no se tenga un embarazo de alto riesgo o múltiple, claro que las reglas varían conforme a la aerolínea, por lo que se recomienda visitar sus reglas.

Mujer dio a luz a bordo de un avión con destino a Hawai (Foto: Facebook @HawaiiPacificHealth)

Ethan Magalei es el nombre del padre del bebé que nació en el avión. De acuerdo con su más reciente publicación de Facebook, el bebé nació a tres horas de aterrizar, y junto a su madre, fueron llevados inmediatamente al hospital más cercano de la zona.

Además, detallo que se trató de un nacimiento abordo de un vuelo Delta desde Salt Lake City, en el estado de Utah, Estados Unidos, y hasta Honolulu, en Hawai. Hasta confirmó el hecho de que nunca se enteraron de dicho embarazo. También aseguró estar “nervioso, asustado, ansioso, emocionado, conmocionado”.

“Dar las gracias no hace justicia a lo agradecido que estoy de que Dios los haya puesto a todos en ese vuelo para estar allí para Lavi, su familia y nuestro hijo. No tengo palabras para expresar mi gratitud”, escribió.

El bebé, además, llevará el nombre de Raymond Kaimana Wade Kobe Lavaki Mounga, confirmado incluso por las hermanas de la propia Lavinia en sus redes sociales.

“Nuestras vidas han cambiado para siempre y las cosas van a ser desafiantes, pero con fe y trabajo todo será hermoso (...) Quiero agradecer a Lavinia Tiana Mounga. No puedo imaginar las emociones que has estado sintiendo. Gracias por estar ahí para mí y estar ahí físicamente con nuestro hijo”, escribió para finalizar.

mujer dio a luz a bordo de un avión con destino a Hawai (Foto: Facebook @HawaiiPacificHealth)

La familia directa de Lavinia, por su parte, iniciaron una colecta a través de Go Found Me, puesto que su estancia en Hawái se prolongará mucho más de lo pensado, y los trámites para traer a un bebé por un avión no son nada fáciles.

Por lo anterior, sus hermanas se propusieron una meta de 20,000 dólares, pero hasta la fecha, un total de 72 donantes han juntado 5,340 dólares.

SEGUIR LEYENDO: