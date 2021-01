El primer tuit de Joe Biden como presidente de Estados Unidos: “No hay tiempo que perder”

“No hay tiempo que perder cuando se trata de abordar las crisis que enfrentamos. Por eso hoy me dirijo al Despacho Oval para ponerme manos a la obra con una acción audaz y un alivio inmediato para las familias estadounidenses”, escribió el mandatario Joe Biden en su primer publicación en la cuenta de Twitter @POTUS, destinada a la persona reconocida legítimamente como “President of The United States” (POTUS).

El tuit -que tiene la aclaración “Cuenta del Gobierno de EEUU” remarcada por las autoridades de la red social- se publicó pocos minutos después de la ceremonia en el Capitolio de Washington DC donde Biden asumió como el 46° presidente de los Estados Unidos y luego de prometer “un nuevo día”, después de cuatro tumultuosos años de gobierno de Donald Trump, ausente en la investidura.

Con la mano izquierda sobre una Biblia familiar, Biden, de 78 años, prestó juramento ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, comprometiéndose a “preservar, proteger y defender la Constitución”. “Hoy es el día de la democracia”, dijo en un frío pero soleado mediodía en una capital federal blindada.

“Es un nuevo día en Estados Unidos”, había tuiteado desde su cuenta personal más temprano Biden, quien, en una señal de unidad, fue a misa en una iglesia católica junto a los líderes demócratas y republicanos del Congreso.

El presidente de los Estados Unidos Joe Biden durante la toma de posesión, en EEUU, el 20 de enero de 2021 (Patrick Semansky/Pool vía REUTERS)

17 decretos

Joseph Robinette Biden Jr., hijo de una familia católica irlandesa de clase media, asume el mando con el objetivo de unir a un país dividido y en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes.

El veterano político prevé comenzar su mandato con 17 decretos para revertir políticas que marcaron la gestión de su predecesor, entre ellas el retorno al Acuerdo de París sobre el clima y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y establecerá nuevas pautas en materia de inmigración, medioambiente, covid-19 y economía, según sus colaboradores.

También pondrá fin a la cuestionada prohibición de Trump a los visitantes de varios países de mayoría musulmana. Y detendrá la construcción del muro que Trump ordenó en la frontera entre Estados Unidos y México para frenar la inmigración ilegal.

Un hito en esta vuelta de página en Estados Unidos es que el principal inmunólogo del país, Anthony Fauci, participará en una reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS el jueves. Para limitar la propagación del virus, Biden firmará un decreto para que sea obligatorio el uso de mascarillas en los edificios federales y para los empleados del gobierno central.

