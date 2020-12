La Casa Blanca ordenó al jefe de la FDA a autorizar este viernes la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 o presentar su renuncia

El presidente norteamericano, Donald Trump, instó a la FDA a aprobar de inmediato la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus (Europa Press)





El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, pidió a Stephen Hahn, el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), que dimita si este órgano, encargado de aprobar la comercialización de los fármacos en EEUU, no autoriza hacia el término del día de hoy la vacuna de Pfizer para la covid-19, según informaron medios locales como The Washington Post, The New York Times y Axios.

Los medios, que citaron a personas conocedoras de una situación que no tuvo lugar en público, indicaron que la situación ha provocado que la FDA efectivamente haya adelantado proceso para dar el visto bueno a la vacuna. Si bien inicialmente tenían planeado hacerlo el sábado por la mañana, ahora probablemente suceda a última hora de este viernes.

Más temprano el viernes, Donald Trump también exigió a la FDA que apruebe de inmediato la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, y cuestionó los procesos burocráticos de ese organismo para la regulación de la droga que podría ayudar a poner fin a la pandemia del coronavirus que en aquel país ya se cobró casi 300 mil vidas.

La presión del presidente norteamericano llegó minutos después de que la propia FDA informara sobre la pronta aprobación de la vacuna e informara a los Centros de Control y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés) que se preparen para “ejecutar sus planes de distribución”. Trump había llamado “tortuga grande, vieja y lenta” al organismo rector.

“Mientras inyecté dinero, la muy burocrática FDA ahorró cinco años en la aprobación de numerosas vacunas nuevas, todavía es una tortuga grande, vieja y lenta. Saque las malditas vacunas ahora, Dr. (Stephen) Hahn. ¡Deja de jugar y empieza a salvar vidas!”, dijo Trump en su cuenta de Twitter nombrando al comisionado de la FDA. En otro mensaje, el jefe de estado señaló: “¡Sólo quiero que el mundo deje de matarse!”.

El comisionado de la FDA Stephen Hahn testifica ante el Senado de los Estados Unidos. Hoy emitió un comunicado en el que anunció que la vacuna de Pfizer será aprobada rápidamente (Reuters)

El organismo dirigido por Hahn indicó en un comunicado que la recomendación del comité asesor sobre la vacuna fue clave para tomar la decisión final. “Tras el resultado positivo de la reunión del comité asesor de ayer con respecto a la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos informó al patrocinador que trabajará rápidamente para finalizar y emitir una autorización de uso de emergencia. La agencia también ha notificado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y a Operation Warp Speed, para que puedan ejecutar sus planes para la distribución oportuna de la vacuna”.

Qué dijo el panel de la FDA

El Comité Asesor de Productos Biológicos de la FDA recibió el jueves la recomendación de un panel de expertos para aprobar de emergencia la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech, que ha mostrado una alta eficacia en sus estudios clínicos. De los 22 miembros del panel, 17 votaron a favor, cuatro en contra y uno se abstuvo.

“Podríamos tener una autorización de emergencia en pocos días y estar administrando dosis de vacunas a nuestros (habitantes) más vulnerables la próxima semana”, había anticipado el miércoles el secretario de Salud, Alex Azar. Tras el comunicado publicado este viernes por la FDA, se cree que la autorización puede confirmarse este mismo sábado.

Así, Estados Unidos se convertiría en el cuarto país en aprobar la vacuna de esa farmacéutica, tras las del Reino Unido, Canadá y Bahréin, también en los últimos días. El primero de ellos ya ha comenzado a vacunar a su población. Previamente, la FDA había considerado que la vacuna de Pfizer “es muy eficaz” para prevenir la covid-19 y que no existen problemas de seguridad que impidan que se le conceda una autorización de uso de emergencia, según los documentos publicados esta semana.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La FDA anunció que aprobará “rápidamente” la vacuna de Pfizer y pidió a los organismos del gobierno de EEUU que estén listos para distribuirla

Un panel de expertos recomendó a la FDA aprobar de emergencia la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en Estados Unidos