El caso más sonado es el de Cataluña, donde se prohibieron los toros en 2010. Más tarde el Tribunal Constitucional echó atrás esta decisión. “A día de hoy no hay plazas en condiciones como para albergar corridas, excepto la Monumental de Barcelona que no tiene porque el ayuntamiento (en manos del grupo de izquierdas liderado por Ada Colau) no da los permisos necesarios”, explican a Infobae desde la asociación animalista Animal Defenders.