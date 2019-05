Pero a medida que fueron pasando los años, Piven y sus ideas radicales pasaron de moda. En los años ochenta y noventa, hizo una campaña implacable contra los recortes de asistencia social. Pero por ese entonces, los movimientos sociales habían perdido fuerza, y lo que valía en esa época era la privatización, los negocios y el neoliberalismo. Reagan y Clinton eliminaron muchas de las protecciones propuestas e implementadas en los sesenta y setenta. Era la única voz que pedía que no destriparan a los sistemas de beneficios sociales. Y a diferencia de sus compañeros, ella no se sumó al Partido Demócrata de esas épocas. Criticó duramente a los Clinton durante todos estos años, acusándolos de no representar a la gente pobre que los votó porque no tenían otra opción. Ella siempre se mantuvo fiel sus principios.