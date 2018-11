Según un promedio de las encuestas realizado por Real Clear Politics, Cruz obtendría 6 puntos más que O'Rourke, quien apuesta a una ola de entusiasmo el mismo día de los comicios. Muchas mediciones mostraron que la ventaja de Cruz se ha ido reduciendo a medida que se acerca el martes 6: The Texas Tribune publicó un sondeo de la Universidad de Texas según el cual la diferencia era de 3,6%, con una tendencia al cierre de la brecha. El 5,7% no había tomado una decisión y el 3,9% no se manifestó por ninguno de los candidatos.