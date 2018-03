El primer registro que se tiene de la palabra afluenza es de 1954. El término es un neologismo que nace de la combinación en inglés de influenza (gripe) y affluence (afluencia, riqueza). Se hizo popular en 1997 a raíz de la publicación de dos libros: The Golden Ghetto: The Psychology of Affluence, de Jessie O'Neil, psicóloga y bisnieta del ex presidente de General Motors Charles Erwin Wilson, y Affluenza: The All-Consuming Epidemic, de los expertos John De Graaf, David Wann y Thomas H. Naylor. También existen una película y una serie de la televisión pública de Oregon tituladas Afluenza, y la BBC le dedicó un reportaje al tema en octubre de 2000.