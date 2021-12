La renovación de Mbappé, el presente de Messi, la llegada de Sergio Ramos y el clima del vestuario: una figura del PSG reveló intimidades del club

Ander Herrera habló de la actualidad del PSG (Reuters)

El PSG pasó a ocupar las primeras portadas de los medios deportivos después de que los dos máximos referentes del Barcelona y el Real Madrid optaran por formar parte del club parisino. Lionel Messi y Sergio Ramos terminaron sus respectivos contratos con las entidades españolas y llegaron a Francia con la misión de seguir compitiendo al máximo nivel.

Su arribo a París trajo mucha repercusión a nivel mundial y al mismo tiempo rumores y especulaciones sobre cómo es el día a día en un vestuario repleto de estrellas. Sobre ello se pronunció recientemente el mediocampista Ander Herrera, quien en diálogo con Mundo Deportivo aseguró que se dicen muchas mentiras, “mucha información sesgada y manipulada”.

El ex futbolista del Manchester United brindó una entrevista en la que también habló sobre los referentes del equipo y de la comparación entre el astro argentino y Kylian Mbappé: “Será el mejor jugador del mundo durante muchos años pero todos coincidimos que Leo es el número uno”.

Herrera consideró que Messi es el mejor del mundo por delante de Mbappé (Efe)

Antes de terminar el año, el prestigioso periódico francés L’Equipe sorprendió al mundo con un informe que detallaba el clima de tensión que se vive en el vestuario parisino. A partir de allí surgieron muchas opiniones de las cuales Herrera decidió salir a hablar.

“Llega mucha información sesgada y manipulada. Al principio te puede molestar, ahora hace hasta gracia. Dedicaríamos una conversación entera a las mentiras que he escuchado sobre este equipo. Este vestuario es mucho más sano de lo que la gente cree. Hay gente joven, con ganas de pasarlo bien. ¿A veces nos enfadamos? Claro, como en cualquier trabajo, pero luego nos damos un abrazo”, afirmó.

Un vestuario que está repleto de estrellas y con dos grandes referentes como Lionel Messi y Sergio Ramos. Sobre su compatriota, el español, reconoció que está pasando por un momento complicado: “Está acostumbrado a sentirse importante, a jugar y a liderar. No fue fácil, ahora lleva dos o tres semanas de entrenamiento a un nivel fantástico y somos optimistas. Se le nota en el carácter y en la felicidad que irradia”.

Herrera explicó el momento que vive Sergio Ramos (Reuters)

Cuando se refirió a La Pulga, Herrera no tuvo dudas: “Durante mi carrera me he encontrado con líderes de palabra, como Sergio Ramos, y luego de ejemplo, como Messi. Ha ganado su séptimo Balón de Oro y entrena y disfruta como si empezara ahora a jugar. No se toma a broma ni una acción del entrenamiento”

Al mismo tiempo, consideró que, “jugadores del nivel de Messi acortan el tiempo de aclimatación. Él va a jugar de la misma manera en Francia, en España, en Japón o en Madagascar. Basa su estilo en la pelota, en la comprensión, en el desequilibrio. Los buenos son buenos en todos los lados”

Finalmente, en cuanto a los números que lo acompañan y a su presente, el jugador de 32 años explicó: “Por momentos ya hemos visto la mejor versión de Leo, como contra el City en casa, pero creo que también es responsabilidad de todos los que le rodeamos. Tenemos que ponernos a su servicio para sacar su mejor rendimiento. Normalmente los más terrenales tenemos que adaptarnos a un nuevo contexto. Ahora es al revés porque hablamos del mejor futbolista de la historia”.

Herrera se deshizo de elogios hacia el argentino (Reuters)

A pesar de su corta edad (23 años) Kylian Mbappé también se transformó en uno de los referentes del plantel. El galo demuestra partido a partido su talento, sin embargo, Herrera lo dejó claro: “Será el mejor jugador del mundo durante muchos años pero todos coincidimos que Leo es el número uno”, y con respecto a su relación detalló: “Mbappé tiene una humildad y unas ganas de aprender de Leo inmensas. Los buenos se entienden. Es una química natural. Hablan el mismo idioma en el campo”.

Pero esta conexión pareciera estar llegando a su fin, sobre todo por la negativa del ex Mónaco a renovar con el PSG. De todos modos, el mediocampista se mostró confiado: “Hay margen para intentar renovarle. Hay tiempo. Yo también quiero que se quede porque quiero estar rodeado de los mejores, pero ante todo está el respeto. No lo presionamos para nada sobre su futuro, en el vestuario no hablamos sobre temas contractuales de nadie”.

Tras repasar el presente de tres de los grandes nombres con los que cuenta Pochettino, también tuvo un tiempo para hablar de su amigo Neymar: “Lo conozco bien, es mi amigo y tiene un corazón enorme. Lo que digan millones de personas que no lo conocen no tiene nada que ver con mi experiencia”.

Finalmente opinó sobre sus sus próximos rivales en Champions tras el doble sorteo que se produjo en Suiza: “Un club que tiene trece Champions, contra uno que aún no ha sido campeón de Europa, tiene que ser ligeramente favorito. Nosotros, no. Como máximo, igualada al 50%. Aunque el Real Madrid no necesita estar en un buen momento para alzar la Champions. Con eso te lo digo todo”.





