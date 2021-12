La celebración de Navidad de Cristiano Ronaldo, Haaland y las principales estrellas del fútbol mundial

Así celebraron la Navidad las principales figuras del fútbol mundial, como Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

Aunque hay algunas competiciones que no se detienen, sobre todo en el fútbol de élite europeo, los jugadores más famosos del mundo no dejan de celebrar las fiestas navideñas. Hay quienes tienen unos días libres y hacen viajes, aunque otros simplemente festejan de manera moderada porque no pueden interrumpir sus entrenamientos. En cualquier caso, todas las figuras muestran su celebración de Navidad en las redes sociales.

Los fanáticos han podido ver la intimidad de las grandes estrellas, como Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski o Neymar, por nombrar algunas de esas figuras que decidieron compartir imágenes en sus perfiles oficiales para estar cerca de sus seguidores.

Cristiano Ronaldo, por ejemplo, celebró junto a su familia en Manchester. El astro portugués publicó una foto donde todos están sentados en la escalera principal de la casa justo al lado del árbol de Navidad gigante. Su equipo, el Manchester United, se enfrenta el lunes al Newcastle United en el marco de la Fecha 19 de la Premier League, una liga que no se detiene en las Fiestas.

Lewandowski también publicó una imagen familiar, con su esposa y sus hijas, como también lo hicieron Luis Suárez, Kevin De Bruyne, Ciro Immobile y Luka Modric; mientras que Haaland eligió una fotografía en la que aparecen dos pequeñas de su familia y Neymar apareció junto a sus padres y su hermana. El atacante brasileño del PSG se recupera de una grave lesión mientras disfruta con sus seres queridos.

Todos los futbolistas aprovecharon la fecha especial para pasar tiempo con sus familias, como también lo hicieron los argentinos Lionel Messi y Ángel Di María en Rosario. El astro argentino, capitán de la Selección, apareció bailando junto a su esposa Antonela Rocuzzo en su ciudad natal. También allí está Di María con su esposa Jorgelina Cardoso y sus hijas.

Cada uno de ellos habrá disfrutado junto a su familia del ritual de los regalos que es típico de esta fecha y seguramente habrá sido más placentero para aquellos que tienen hijos pequeños, quienes aguardan con mucha ilusión la llegada de Santa Claus.

LAS FOTOS DE LA NAVIDAD DE LAS ESTRELLAS DEL FÚTBOL MUNDIAL

Cristiano Ronaldo celebró la Navidad con toda su familia en Manchester

Erling Braut Haaland festejó la Navidad en la pausa de la Bundesliga.

Luis Suárez se fotografío con su esposa y sus hijos.

La foto de Neymar con sus padres y su hermana en Navidad.

Robert Lewandowski posó junto a su esposa y sus hijas.

Kevin De Bruyne celebró la Navidad juntó a su pareja y sus hijos en Inglaterra.

Luka Modric se recuperó del COVID-19 y celebró la Navidad con su familia.

Ciro Immobile disfrutó de la Navidad con su esposa y sus hijos.

Manuel Neuer se fotografió junto a un árbol de Navidad.

Thomas Müller festejó la Navidad junto a su pareja.

