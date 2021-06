Sergio Ramos definió dónde jugará tras su salida del Real Madrid: su reencuentro con ex compañeros y el Dream Team que conformaría

El defensa del Real Madrid Sergio Ramos abandonará el Real Madrid a partir del 1 de julio (Efe)

Mientras se disputa el máximo torneo europeo a nivel selecciones, los clubes continúan planificando la siguiente temporada entre salidas e incorporaciones dentro de un mercado de transferencias que resultó ser muy movido, sobre todo para los poderosos del continente.

Entre los grandes nombres que están en el mercado, uno de los que destaca sobre el resto es el de Sergio Ramos, quien recientemente anunció su salida del Real Madrid tras 16 años vistiendo sus colores. Ahora, desde España aseguraron que ya sabe dónde continuará su carrera.

Según detalló el periódico madrileño As, el experimentado defensor baraja cuatro posibles destinos, aunque ya se habría decantado por uno: Chelsea, Manchester United, Manchester City y el PSG.

Sergio Ramos se reencontraría con viejos conocidos (Reuters)

Tal como indicó el periódico español, los cuatro candidatos le presentaron prácticamente las mismas condiciones de contrato: dos años más uno opcional por objetivos y con estas ofertas sobre la mesa, el central ya se habría inclinado por el conjunto parisino por dos motivos puntuales.

El primero es que, además de un proyecto deportivo, el futbolista también busca uno de vida y París podría ser un buen lugar para trasladar a su familia (Su esposa Pilar Rubio y sus cuatro hijos) por su cercanía con su país de nacimiento.

Además, su adaptación podría resultar más fácil de lo normal ya que dentro del vestuario muchos hablan su mismo idioma, desde su futuro entrenador Mauricio Pochettino, hasta los referentes como Neymar (tras su paso por Barcelona) y los españoles Sarabia, Ander Herrera, Sergio Rico y Bernat.

El segundo motivo por el que recalaría en la capital francesa es por el proyecto deportivo que se está gestando alrededor del crack brasileño, quien recientemente firmó su renovación con la entidad hasta 2025.

Sergio Ramos conformaría un equipo de estrellas en el caso de cerrar su acuerdo con el PSG

Para complacer al ex Santos, el presidente Nasser Al-khelaïfi continúa en su tarea de conformar un equipo competitivo para finalmente poder levantar la Champions League. Es por eso que Sergio Ramos sería un fichaje clave en la línea defensiva que se sumaría a nombres como el de sus ex compañeros merengues Keylor Navas y Ángel Di María. En la delantera no solo compartiría el once titular con Neymar y Mbappé sino que también circulan los rumores de la posible llegada de Cristiano Ronaldo, un viejo aliado del ex capitán del Real Madrid.

De concretarse estos fichajes, el PSG se convertiría en un auténtico equipo de estrellas. Hasta el momento cerraron la contratación del ex medicoampista del Liverpool Georginio Wijnaldum y Gianluigi Donnarumma.

Al parecer, según informó la cadena COPE española, el futbolista de 35 años ya le habría comunicado a sus ex compañeros su decisión cuando se despidió del plantel madrileño.





