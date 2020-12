El ayudante de Quique Setién habló de cómo quedó su relación con Lionel Messi y el resto del plantel

El ayudante de campo de Setién habló de cómo quedó su relación con el plantel - REUTERS/Albert Gea

Muchos fanáticos recordarán el enfrentamiento que protagonizó Eder Sarabia con Lionel Messi en junio del 2020, cuando Quique Setién todavía estaba al mando del primer equipo del Barcelona y él lo secundaba en la dirección técnica.

Esa imagen recorrió el mundo y mucho se habló sobre la relación entre ambos. Ahora, siete meses después de aquel episodio, el español de 39 años habló de cómo quedó su relación con el plantel tras desvincularse del club por completo el pasado 27 de noviembre.

A pesar de que el Barcelona anunció la destitución de Quique Setién y su cuerpo técnico en agosto, no fue hasta finales del mes pasado cuando finalmente Sarabia confirmó la “Despedida del FC Barcelona” oficialmente a través de un polémico posteo en Twitter.

El momento en el que captan que Messi le dice "boludo" al asistente de Quique Setién

“Con Leo no he hablado, pero sí con algunos otros”, reconoció Sarabia en una entrevista que le brindó al diario madrileño “Marca”. “Hace poco hablaba con uno de los utileros, por ejemplo. Y este pasado miércoles también me mandé mensajes con algún jugador porque hicieron un buen partido con el Ferencvaros”, agregó el que supo ser la mano derecha de Quique Setién.

“En el Barça estábamos con jugadores que lo han ganado todo y han sido los mejores del mundo. Y, desde un perfil más bajo y con humildad, quisimos aportar todo lo que sabíamos, nuestro trabajo y nuestros conocimientos”, consideró.

Eder Sarabia compartió casi siete meses con el primer equipo azulgrana, sin embargo, le tocó vivir una de las peores crisis deportivas e institucionales desde adentro, la cual se incrementó con la humillante derrota contra el Bayern Múnich (8-2) por cuartos de final de la Champions League.

Eder Sarabia fue desvinculado oficialmente del Barcelona a finales de noviembre - REUTERS/Albert Gea

“En ese partido quedó en evidencia, como todo el mundo sabe, que son las consecuencias de muchos años y de muchas cosas que no se han hecho bien y que al final, cuando tienes que dar tu mejor versión, pues no te da. Pero nosotros estamos muy tranquilos y orgullosos por el trabajo que hicimos”, remarcó.

“No tengo pesadillas con el Bayern porque había muchas cosas que no estaban en nuestras manos. Es una consecuencia de muchas cosas pasadas, pero nosotros miramos hacia delante. Hay jugadores como Piqué que han salido y han explicado bien las cosas. Cuando llevas tanto tiempo no haciendo bien las cosas pasan este tipo de cosas”, explicó Sarabia y agregó: “A veces es bueno tocar fondo para levantar la cabeza. Nos tocó a nosotros de por medio. Es una pena que nos pillase ahí, pero no tenemos ningún rencor”.

Finalmente, también habló de su reciente desvinculación con el club catalán, quien ya había anunciado su despido en agosto pero que finalmente en noviembre terminó de completarse.

“Después de más de tres meses, por fin hoy hemos podido resolver la relación contractual que incomprensiblemente aún nos vinculaba al FC Barcelona…”, rezaba el comunicado que publicó Sarabia en Twitter recientemente.

“Había cosas que no se han hecho bien en los últimos tiempos. Eso ha tenido su consecuencia en lo deportivo. No se terminaba de cerrar el tema y era algo que tenía que pasar. Queremos trabajar y para eso necesitábamos este paso. Queremos hacer lo que nos gusta y ahora podemos volver a hacerlo”, sentenció.





