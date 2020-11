Una figura del Real Madrid pidió salir del club en el próximo mercado de transferencias

El mediocampista no es tenido en cuenta por Zidane

Poco a poco el Real Madrid continúa depurando su plantilla. Después de las salidas de Gareth Bale y James Rodríguez al Tottenham y al Everton, respectivamente, ahora otra figura fue la que tomó la decisión de abandonar el club después de ver que no es tenido en cuenta por Zinedine Zidane.

En comunicación con el programa “El Larguero” de la Cadena SER, el padre y representante del mediocampista Isco Alarcón fue contundente al asegurar que el ex Málaga quiere salir de la institución merengue.

Con contrato hasta junio del 2022, el español busca nuevos aires y todo indica que enero será un mes clave para resolver su futuro, el cual parece ser que estará en otro país.

El centrocampista del Real Madrid Francisco Alarcón 'Isco' (c) durante un entrenamiento. EFE/ Kiko Huesca/Archivo

“Ahora mismo no tenemos ofertas, pero Isco quiere probar en otra liga”, reconoció Paco Alarcón al ver que su hijo no cuenta con los minutos suficientes en el cuadro blanco. Hasta el momento, el futbolista disputó apenas siete partidos de los cuales en solo tres fue titular. En la actual Champions League aún no jugó ni un minuto.

Si bien, “quedarse en el Real Madrid no supondría un problema”, la intención del jugador es recalar en otro equipo para ocupar un lugar dentro del once inicial y así ser tenido en cuenta por el seleccionador de España, Luis Enrique, para la futura Eurocopa.

Tal como indicó la prensa española, el Real Madrid vería con buenos ojos una transferencia o un préstamo con opción de compra, ya que no entra en los planes de Zinedine Zidane. Isco llegó a la capital española en 2013 a cambio de 30 millones de euros.

Zinedine Zidane no utiliza a Isco con regularidad y el futbolista quiere una salir del equipo - REUTERS/

“Lo que tiene que hacer es seguir trabajando”, aseguraba Zizou en la previa del partido contra el Valencia. “No es un problema de Isco, es del entrenador que tiene que elegir y es verdad que últimamente no jugó mucho. Tiene que seguir trabajando y hacer lo que hace, hay momentos complicados que no voy a ocultar y ha vivido otros buenos. Últimamente no le he puesto de titular y ha entrado muy poco, pero no cambia nada de lo que pienso de Isco y espero que siga trabajando, porque va a tener su momento”, agregaba.

Tanto el entrenador como el futbolista reconocen la situación en la que están. El propio mediocampista fue protagonista de un curioso episodio en el que las cámaras lo enfocaron hablando de su presente con sus compañeros: “Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80”.





