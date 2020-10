Georgina Rodríguez, íntima: cómo nació el amor con Cristiano Ronaldo y qué es lo que más le gusta del futbolista

Georgina Rodríguez contó detalles sobre cómo conoció a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo son una de las parejas más populares del mundo. El delantero es uno de los mejores futbolistas de la historia (ganó 5 Balones de Oro) y su novia se convirtió en una especie de influencer dentro del mundo de la moda (tiene más de 21.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram). Sin embargo, más allá de algunas cosas que dejan filtrar en sus redes sociales, poco se sabe sobre la intimidad de esta pareja.

La modelo nacida en argentina, pero que la gran mayoría de su vida vivió en España, concedió una nota a concedió una entrevista a Paris Match en la que develó cómo conoció a CR7. "Fue amor a primera vista. Nos conocimos por primera vez en una calle de Madrid cuando volvía a casa, y no tuvimos el valor de hablar entre nosotros. Poco tiempo después vino de compras a la boutique de lujo donde yo trabajaba como vendedora ", comenzó su relato.

“El destino nos reencontró en una fiesta. Ahí es donde hablamos por primera vez. Fue un momento muy especial, a pesar del mundo que nos rodea, nos sentimos solos”, añadió la mujer de 26 años.

Aunque Alana Martina (2 años) es su única hija biológica, Georgina cría a los otros hijos del deportista como propios (Cristiano Jr. -10- y los mellizos Eva y Mateo -3-). “Ella no quiere descuidar su faceta como madre, que para ella es lo más importante. Lo bueno de Georgina, y una de las razones por las que gusta tanto, es que ejerce de madre de todos los hijos de Cristiano. Ella le ha aportado mucha estabilidad: él podría estar con cualquier mujer, pero está con Georgina porque es una chica muy normal”, añadió una amiga de la modelo.

Durante la entrevista, Rodríguez también comentó qué es lo que más le atrae del ex Real Madrid y Manchester United. “Cristiano es una de las mejores personas que conozco. Él me protege y entre nosotros existe un gran vínculo. Y no puedo negar lo obvio: ¡Es una bomba! Me atrae todo de él”.

Cristiano Ronaldo entrenando con su nuevo look

Mientras aguarda por el alta médica para incorporarse cuanto antes a la actividad con Juventus luego de dar positivo por coronavirus la semana pasada (CR7 quiere decir presente en el trascendental choque ante el Barcelona de Lionel Messi por la Champions League), el delantero fue noticia por un radical cambio de look. Decidió raparse al límite. Si bien últimamente tenía el cabello muy corto, nunca antes se lo había cortado a ese punto, quedándose casi rapado a cero.

Vale destacar que Cristiano se encuentra atravesando la cuarentena en uno de los pisos de su casa, sin contacto con Georgina y sus hijos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Radical cambio de look de Cristiano Ronaldo: las nuevas imágenes de su vida en cuarentena

Un delantero de Boca reveló que Cristiano Ronaldo lo sigue en redes sociales

Con Messi y Cristiano Ronaldo a la cabeza, se conocieron los delanteros nominados a integrar el Balón de Oro Dream Team