Aficionados de un club europeo iniciaron una colecta para fichar a Lionel Messi: buscan juntar 900 millones de euros

Lionel Messi no se presentó a entrenar esta semana al Barcelona (Reuters)

Por estos días el interés por el mercado de pases europeo parece estar enfocado solamente en el futuro de Lionel Messi, quien tras haber estado más de 20 años en el Barcelona ahora busca marcharse a un nuevo destino. Esto no le está siendo sencillo al jugador de 33 años, quien la semana pasada envió un burofax a la institución para activar una cláusula que lo deja con el pase en su poder, ya que el club entiende que el tiempo para ampararse en ella ha expirado y que entonces se deben abonar 700 millones de dólares para ficharlo.

Es en este contexto que un grupo de alemanes ha comenzado a recaudar fondos para juntar el dinero suficiente para pagar ese monto y además tener un restante para acordar un salario con el delantero argentino. La meta es de 900 millones de euros y aunque en una semana aún no llevan ni 4 mil, no pierden las esperanzas.

“Los fanáticos de VfB Stuttgart estamos recolectando dinero para pagar la transferencia de Lionel Messi”, describe la página de Go Fund Me a través de la que cualquier persona puede enviar su colaboración. “Messi es uno de los mejores jugadores del mundo y no veo ninguna posibilidad de que venga a nuestro club. Aunque alcancemos la cifra. Si Messi elige otro club, con todo lo recaudado haremos una donación”, reconoció Tim Artmann, cerebro detrás de la iniciativa, quien dará entonces lo sumado a Viva con Agua, una ONG que busca llevar agua potable a comunidades que aún no tienen acceso a ella.

El destino de Messi parecería ser el Manchester City, en donde está su ex entrenador Pep Guardiola (Reuters)

El VfB Stuttgart ascendió hace algunas semanas a la Bundesliga y comenzará a jugar en la máxima categoría el próximo fin de semana cuando enfrente al Racing de Estrasburgo el sábado. Si bien no es una potencia en su país, ha ganado tres títulos de liga (1983/84, 1991/92 y 2006/07) y en 1974 jugó las semifinales de la Copa de la UEFA.

Mientras tanto, la novela en torno a Messi continúa. Su padre y representante, Jorge, viajó este martes rumbo a Barcelona con el objetivo de iniciar el diálogo formal con las autoridades de la institución para alcanzar un acuerdo que le permita a Leo terminar esa relación que comenzó hace 20 años. Aterrizará durante la madrugada española y se especula con que podría mantener mañana mismo un contacto con el presidente Josep Bartomeu para acercar posiciones entre las partes.

Mientras tanto, el futbolista tuvo horas agitadas: estuvo en una reunión en la casa de Luis Suárez el día lunes y el goleador uruguayo pasó a visitarlo este martes apenas terminó el segundo entrenamiento bajo el mando de Ronald Koeman. Según pudieron captar las cámaras de los medios españoles, el cónclave entre los amigos no se extendió más allá de una hora en la vivienda del rosarino.

